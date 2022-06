Arsenie Todiraș, fostul component al trupei O-Zone, este invitat la podcast-ul „ALTCEVA cu Adrian Artene”, care va fi difuzat sâmbătă, 11 iunie, începând cu ora 19.00. Originar din Republica Moldova, artistul a mărturisit că este marcat profund de războiul din Ucraina și că se teme pentru rudele și țara lui, care ar putea reprezenta următoarea țintă pentru Rusia. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile emoționante ale cunoscutului cântăreț.

Arsenie Todiraș a făcut parte din celebra trupă O-Zone între 1999 și 2005. După ce a părăsit-o, a început o carieră solo, sub numele de scenă „Arsenium”. În cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene„, artistul a mărturisit că invazia din Ucraina i-a afectat teribil calendarul, mai multe dintre concertele pe care le avea stabilite, în special în Turcia, unde este foarte apreciat, fiind, din păcate pentru el, amânate.

„Nu e foarte plin la mine, nu (n.r. calendarul). În Turcia… Nu! Nici vara trecută nu a fost, că era pandemie.

Acum este altă problemă cu concertele din cauza războiului, se mai amână. Mulți dintre cei care vin să se odihnească în Turcia sunt turiști din Ucraina și… E o chestie, așa, între ucraineni și ruși…

Ei se comportă bine acolo, dar e mai complicat într-un hotel când în această perioadă se află ucraineni și ruși. Din această cauză cred că le este frică proprietarilor de hoteluri„, a mărturisit Arsenie Todiraș în podcast-ul „ALTCEVA cu Adrian Artene„.

„Nu vreau să trăiesc un Al Treilea Război Mondial”

Ex-componentul trupei O-Zone spune că nu înțelege motivele pentru care a început războiul, dar trăiește cu speranța că, într-un final, lucrurile vor reveni la normal.

Până atunci, recunoaște că se teme pentru viața rudelor și apropiaților aflați în Republica Moldova, țară care ar putea reprezenta următoarea țintă pentru Rusia.

„Nu aveam de gând în perioada următoare să mă întorc în Republica Moldova. Dar mi-e teamă pentru rudele mele, pentru prieteni, pentru țara mea… Normal că mi-e teamă.

Eu, sincer, aș vrea să se oprească totul pentru că toate războaiele mari au început încet, o țară, apoi a doua, a treia și ajunge toată lumea în război. Păi ce facem acum?

Mai facem un război de genul care să distrugă viețile oamenilor de pe Planetă?

Știu că lumea povestește, uite eu am trăit Al Doilea Război Mondial… Eu nu aș vrea să povestesc asta, că am trăit Al Treilea Război Mondial.

Nu vreau să am în istoria vieții mele așa ceva. Pentru că ar putea fi mai greu față de celelalte. Și nu aș vrea să existe„, a mai spus Arsenie Todiraș.

Arsenie Todiraș, cuplat cu o rusoaică: „M-am așezat la casa mea”

Dacă în anii 2000 Arsenie Todiraș era unul dintre cei mai râvniți bărbați și avea milioane de admiratoare, care ar fi făcut orice să ajungă aproape de el, acum artistul s-a așezat la casa lui și pare că și-a găsit marea dragoste. Atenție, cu o rusoaică!

„Am prietenă, sunt de mulți ani (…) M-am așezat la casa mea. Mă iubește și o iubesc foarte mult. Acum nu am luat-o cu mine în România pentru că a obosit, eu am tot umblat.

Fata mea e foarte frumoasă. Îmi plac vacanțele, ne facem timp„, a spus Arsenie Todiraș, cu ceva timp în urmă.