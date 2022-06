Arsenie Todiraș, fostul component al trupei O-Zone, a fost invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcast-ului ALTCEVA, care va fi difuzat sâmbătă, 11 iunie, începând cu ora 19.00. Artistul a vorbit fără menajamente despre relația cu Dan Bălan, fondatorul formației care „spărgea” topurile în urmă cu aproape două decenii. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, mărturiile cântărețului originar din Republica Moldova.

Arsenie Todiraș a făcut parte din celebra trupă O-Zone între 1999 și 2005. După ce a părăsit trupa, a început o carieră solo, sub numele de scenă „Arsenium”. În cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, artistul a povestit despre începuturile trupei O-Zone, despre conflictul cu Dan Bălan, liderul trupei, dezvăluind, totodată, ce ar trebui să se întâmple pentru ca formația să se reunească.

„Eram prea tineri și el putea fi mai diplomat”

Arsenie Todiraș i-a recunoscut meritele lui Dan Bălan, dar recunoaște că el și Radu Sîrbu, celălalt component al trupei, ar fi trebuit să fie un pic mai „ascultători”, chiar dacă liderul trupei nu ar fi știut cum să le câștige prietenia.

„El (n.r. Dan Bălan) nu încerca să fie liderul trupei, el era fondatorul trupei. Era ideea lui, muzica lui… bine, mai compuneam și noi ceva pe acolo. Dar el era generatorul de idei.

În schimb, el poate nu știa să ne abordeze pe noi. Poate trebuia să fie și el mai diplomat un pic și noi mai ascultători, să mai lăsăm de la noi.

Dar eram prea tineri, prea… bine, eu vorbesc de mine. Eu eram mai cu caracter și pentru dreptate întotdeauna. Dar puteam să fiu și eu mai flexibil. Eram prieteni atunci, mi se părea că eram…„, a spus „Arsenium” în cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Au rupt legătura după desființarea O-Zone. „Nu ne mai unea nimic!”

După ce trupa s-a destrămat, Dan Bălan, Radu Sîrbu și Arsenie Todiraș și-au vorbit rar. „Arsenium” recunoaște că nu-i mai unea nimic și că fiecare era interesat de viitorul propriu.

„Cu Radu am mai ținut legătura, dar au fost ani în care nu am mai vorbit, fiecare își căuta de viața lui. Au fost ani când am vorbit și cu Dan Bălan, apoi iar pauză… Nu ne mai unea nimic, ca să zic așa. Fiecare era cu treaba lui„, a punctat ex-componentul trupei O-Zone.

„Poate un pic era zgârcit. Se gândea…”

Totodată, Arsenie Todiraș nu s-a ferit să recunoască faptul că multe dintre problemele care au existat în cadrul trupei au pornit de la bani, Dan Bălan fiind cu „arici” la buzunar.

„Poate un pic era zgârcit. Ce înseamnă să fi zgârcit? El se gândea în capul lui de ce ar trebui să dea el mai mult, dacă poate să dea mai puțin…„, a mai precizat artistul.

Dispută pe bani

Anul trecut, în noiembrie, CANCAN.RO informa că Dan Bălan, Radu Sîrbu și Arsenie Todiraș se reunesc în fața instanței. Cei trei artiști din Republica Moldova se pare că s-au considerat nedreptățiți de sumele pe care le-au primit, ca drepturi de autor, de la casa de producție cu care au colaborat în vremurile când încântau cu melodiile lor tot mapamondul (DETALII AICI).

Arsenie Todiraș: „M-am așezat la casa mea”

Altfel, dacă, în anii 2000, Arsenie Todiraș era unul dintre cei mai râvniți bărbați și avea milioane de admiratoare, care ar fi făcut orice să ajungă aproape de el, acum artistul s-a așezat la casa lui și pare că și-a găsit marea dragoste.

„Am prietenă, sunt de mulți ani (…) M-am așezat la casa mea. Mă iubește și o iubesc foarte mult. Acum nu am luat-o cu mine în România pentru că a obosit, eu am tot umblat. Fata mea e foarte frumoasă. Îmi plac vacanțele, ne facem timp„, a spus Arsenie Todiraș, cu ceva timp în urmă.

Ce face Dan Bălan în prezent

Dan Bălan se ocupă în continuare cu muzica și este în topurile din Rusia și Ucraina. La începutul anului 2021, a lansat o melodie împreună cu o finalistă de la Vocea Ucrainei. Piesa a strâns peste 500 de mii de vizualizări în 24 de ore de la postare.

Dan Bălan s-a concentrat pe cariera solo după destrămarea trupei O-Zone. Artistul a filmat unele piese cu regizori de renume, care cu colaborat cu artiști și formații celebre, cum ar fi Avril Lavigne, Bon Jovi, Enrique Iglesias, Beyonce sau Kanye West.

Radu Sîrbu s-a însurat și are trei copii

La rândul său, Radu Sîrbu este însurat – din 2014 – și are trei copii. Ana Sîrbu i-a oferit soțului ei două fetițe și un băiețel, iar aceștia sunt foarte talentați și le calcă pe urme părinților lor. Fata cea mare a cuplului este vlogger și adoră să citească.