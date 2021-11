Artista care a devenit virală își spune povestea pentru CANCAN.RO! Andia: „Simțeam că merg în gol de ceva timp … „

„Sfârșitul lumii” este una dintre piesele care a intrat rapid în preferințele românilor! Vocea Andiei, dar și versurile au „prins” atât de mult, încât piesa a devenit virală, iar posturile de radio au redat melodia în mod obsesiv. Cu toate acestea, puțini sunt aceia care o cunosc pe cea care a strâns milioane de vizualizări într-un timp foarte scurt. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artista și a aflat povestea ei!

I-am ascultat prestațiile live în studiourile de radio, am văzut-o în clipurile de pe YouTube, dar cam atât, căci informațiile despre ea sunt destul de puține.

Însă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andia a vorbit despre cine este și cum a fost întreg parcursul ei, până a devenit cunoscută.

CANCAN.RO: Cine este Andia?

ANDIA: Este un om simplu care a fost înzestrat cu o voce frumoasă și face ceea ce îi bucură cel mai mult sufletul: cântă!

CANCAN.RO: Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru muzică?

ANDIA: Nu o descoperi, te găsește ea pe tine și tu pur și simplu o conștientizezi la un moment dat. Eu de când eram copil am știut că asta îmi doresc să fac.

CANCAN.RO: Cât de dificil a fost drumul pe care ai pășit până ai atins succesul?

ANDIA: Eu nu consider că am atins încă succesul, în continuare sunt pe acest drum. Dar nu o să mint, nu este cel mai ușor să jonglezi cu viața publică și cea privată, să realizezi că în spatele industriei muzicale este mult mai mult de atât, etc. E un drum anevoios, dar plăcut!

”Eu am debutat cu muzica populară!”

CANCAN.RO: A existat vreun moment în care ți-ai dorit să renunți la muzică?

ANDIA: Au fost momente când m-am simțit dezamăgită, mai mult decât să am propriu-zis sentimentul de a renunța la muzică. Cred că asta nu aș putea simți niciodată. Pot să spun că am fost uneori descurajată. Îmi amintesc că simțeam că merg în gol de ceva timp, fără a se întâmpla ceva concret și atunci am avut o îndoială, dar lucrurile au revenit rapid pe făgaș.

CANCAN.RO: Sunt foarte mulți artiști care au compus, au cântat în diferite locații, dar nu au avut parte de succes, deși talentul cu care au fost înzestrați era imens. A fost și cazul tău?

ANDIA: Nu, nu am cântat vreodată în pub-uri/band-uri. Ce e „funny” e că eu am debutat pe scenă cu muzica populară, deci de acolo a fost startul meu.

„Nu las comentariile negative să mă afecteze”

CANCAN.RO: Cum a fost să colaborezi cu trupe cunoscute din industria muzicală?

ANDIA: Mișto! Am avut foarte multe de învățat pentru că eu nu aveam așa multă experiență, iar lumea folclorului e total diferită față de muzica ușoară. Am fost și încă sunt un mic învățăcel în ale experienței de scenă.

CANCAN.RO: Ți-a fost frică de ceva anume? Poate de comentariile negative ale oamenilor … Ai avut parte de hate? Dacă da, cum ai depășit acele momente?

ANDIA: Hate a fost, este și va fi întotdeauna. Se spune că nu ai succes dacă nu ai parte și de hate. Mai sunt câteva comentarii răutăcioase, dar nu le las să mă afecteze, pentru că încerc să mă pun în pielea lor și mă gândesc, oare ce probleme interioare or avea ei, de au timp să lase comentarii răutăcioase pe internet și să-și arate frustrările acolo. Plus, de cealaltă parte, sunt aprecierile și comentariile frumoase care îmi bucură sufletul și îmi dau energia necesară să creez mai mult.

CANCAN.RO: Cum te-ai descrie? Ce te sperie cel mai mult și de unde-ți iei inspirația?

ANDIA: Sunt un om care apreciază un suflet bun, un om care are câteva valori bine înrădăcinate, care mă fac să fiu cu picioarele pe pământ. Cel mai mult mă sperie singurătatea! Inspirația mi-o iau de oriunde, oameni, natură, orașe pe care le vizitez, etc. Depinde ce mă sensibilizează pe mine într-un moment specific al vieții mele.

” Nu mă așteptam să devin virală într-un timp atât de scurt”

CANCAN.RO: Ești genul de artist care-și compune singur piesele? Dacă da, există piese inspirate din experiențele tale de viață?

ANDIA: Piesele mele sunt scrise de Alex Pelin, alături de care însă, mă aflu mereu în procesul de creație. Trebuie să rezonez cu piesele respective, altfel nu le pot interpreta cu maximă emoție. Deci putem spune că da, piesele sunt inspirate din experiențele trăite de mine.

CANCAN.RO: În ultima perioadă ai devenit extrem de virală pe rețelele de socializare și nu numai. Te așteptai? Ți-ai dorit să spargi topurile și în acest fel?

ANDIA: Sa fiu virală într-un timp atât de scurt, recunosc că nu mă așteptam. Dar nu pot decât să mă bucur de momentul acesta și să muncesc și mai mult ca să mențin ștacheta proiectului „Andia” cât mai sus mereu.

CANCAN.RO: Ce reacții ai primit din partea oamenilor, în urma prestațiilor live pe care le-ai avut?

ANDIA: Odată ce a devenit virală piesa, comentariile și mesajele au fost pe măsură. Am avut parte de foarte multe mesaje frumoase. Recunosc că așa feedback frumos nu am primit la nicio piesa dintre cele lansate până acum.

CANCAN.RO: Cum privești aceste momente? Ai putea spune că este cel mai de succes punct al carierei tale?

ANDIA: Cariera mea este la început de drum și sunt sigură că vor mai fi multe momente la fel de frumoase și de succes precum acesta.

CANCAN.RO: Te gândești să colaborezi cu cineva anume? Ai vreun idol alături de care ai vrea să urci pe scenă?

ANDIA: Pot să zic că am artiști de care să îmi placă din industrie, dar trebuie să se potrivească piesa pe vocile noastre. Ceea ce vreau eu să spun e că trebuie să găsim formula perfectă din toate punctele de vedere. Ori dacă vorbim de cineva cu care să mă urc pe scenă, ar fi Subcarpați. Îmi doream de dinainte să pătrund în forță în peisajul muzical românesc.

CANCAN.RO: Dacă n-ai fi pășit pe drumul muzicii, ce ți-ar fi plăcut să faci și de ce?

ANDIA: Nimic! Mai am momente când mai stau și mă mai gândesc la ce aș fi putut să mă descurc bine. Ghici ce, nu am găsit nimic! Cred că în momentul acesta fac ce știu cel mai bine.

CANCAN.RO: Ce ai vrea să știe oamenii care citesc acest articol despre tine?

ANDIA: Că ceea ce fac eu nu mă face cu nimic mai presus decât ei, nu mă face specială, ci doar unică cum toți dintre noi suntem. Urmați-vă visurile, oricât de nebunești ar părea ele!

Sursă foto: Instagram.com