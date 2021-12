Artista și-a refăcut viața alături de un spaniol afacerist: „Am fost cerută în căsătorie!” S-a rupt lanțul de iubire! Silviu Andrei și Emilia Mușală s-au despărțit!

Doi ani de relație și mai multe tentative de despărțire au fost între Silviu Andrei și Emilia Mușală! Povestea de iubire dintre cei doi a luat sfârșit, iar viața merge înainte. Cel puțin pentru fosta parteneră a Dj-ului de la XNS! Are în plan să se stabilească în străinătate, iar inima ei, deja, aparține unui alt bărbat. Ceva mai hotărât decât fostul. CANCAN.RO are toate detaliile!

În urmă cu doar câteva luni, Silviu Andrei și Emilia Mușală ne dezvăluiau că relația lor a ajuns într-o etapă în care-și doresc să construiască lucruri împreună. Își vedeau viitorul unul lângă celălalt și nimic nu prevestea ce avea să urmeze. Despărțirea, spune artista, era inevitabilă, iar discuțiile apăruseră de mai multe luni. Așa se face că în urmă cu scurt timp s-au și despărțit.

Artista și Silviu Andrei au pus punct relației de iubire

Și cum viața e imprevizibilă, o vizită, în Spania, la familia ei avea să-i scoată în cale bărbatul potrivit. S-au cunoscut, și-au dat seama că există chimie între ei, iar el nu a mai stat pe gânduri. A cerut-o de soție, iar acum fac toate demersurile pentru ca ea să se mute definitiv acolo.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Emilia Mușală a povestit firul întâmplării: „Nu m-am certat cu Silviu, pur și simplu ne-am dat seama că nu ne dorim aceleași lucruri. Eu îmi doream familie, îmi doream copii, el a mai fost însurat, are deja un copil și are alte priorități în viață. Iar eu mi-am dorit un om care să aibă aceleași priorități ca și mine. Între noi au existat de anul trecut, din luna iulie, divergențe, dar nu am vrut să vorbim despre asta. Lucrurile erau destul de serioase, dar în momentul în care ești de doi ani cu cineva și nu se concretizează nicio logodnă, niciun copil, nicio casă împreună, atunci e clar că lucrurile nu vor duce la mai mult de atât”, începe artista destăinuirea.

Emilia Mușală, îndrăgostită peste cap de un afacerist spaniol

” Eu am venit în vizită la familia mea, în Spania. Ne-am cunoscut, am început să vorbim, iar atunci când m-am întors în România, după câteva zile am hotărât să mă întorc înapoi la el. Suntem împreună, de Crăciun ne vom muta împreună. Totul a venit de la sine, eu personal nu am plănuit nimic. Sunt convinsă că vor exista voci care vor spune că exista această relație din timpul relației cu Silviu, dar nu mă interesează.

Eu îmi doream o schimbare în viața mea, dar nu mă așteptam să se producă atât de repede. Ce pot să spun, deocamdată, despre el este că e spaniol, e om de afaceri, are toată familia aici. Tot din acest motiv nici n-aș putea să-i cer să se mute în România. Ne asemănăm atât de tare și suntem pe aceeași lungime de undă.

Legat de nuntă, nu se va întâmpla curând. În Spania o să fie cununia civilă, iar în România va fi ceremonia religioasă”, a conchis Emilia.

