Artistul celebru în România care a fost amantul Loredanei Groza. „Dacă o sun, recunoaște”

Loredana Groza (53 de ani) este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din România. Viața cântăreței a fost mereu în atenția publică, multe detalii din intimitatea sa ieșind la iveală. Loredana a avut mai multe relații, de-a lungul timpului, însă nu sunt mulți cei care știu că a avut o relație cu soțul unei cunoscute vedete din România.

Loredana Groza s-a reinventat de multe ori, de-a lungul carierei, și a reușit să se mențină mereu în top. Artista, cunoscută pentru transparența sa, nu a ezitat să dezvăluie și detalii legate de relațiile de iubire pe care le-a avut în decursul anilor.

În urmă cu câteva luni, vestea legată de divorțul dintre Loredana Groza și Andrei Boncea a șocat întreg showbizul românesc. Cei doi s-au căsătorit în anul 1998 și au împreună o fată. Surse apropiate cuplului au spus că ruptura dintre cei doi a avut loc încă din 2019, însă, au preferat să țină departe de ochii lumii acest aspect sensibil din viața lor.

Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu că Loredana a avut o relație cu soțul uneia dintre cele mai cunoscute foste vedete de la Antena 1.

Cine este artistul cu care Loredana Groza a avut o relație în urmă cu câțiva ani

Loredana Groza a avut o idilă cu Marian Ionescu, chitaristul trupei Direcția 5. Artsitul este căsătorit, în prezent, cu Octavia Geamănu. Lori și Marian au trăit o frumoasă poveste de dragoste în anii ’90, fiind la un pas de a rosti marele DA. Liderul trupei Direcția 5 susține că relația i-a maturizat pe amândoi.

„Pe ea cred eu că am schimbat-o cel mai mult. Dacă aş suna-o şi aş întreba-o, ar recunoaşte. Şi ar spune: ‘Da, dar şi eu te-am schimbat pe tine‘. Ceea ce-ar fi adevărat. Şi ea, la vremea aia, când aveam mai puţin curaj şi mai puţină încredere în mine, mi-a spus să scriu cântece, că ele vor fi frumoase şi că oamenilor o să le placă. Deşi este ceva ce pare foarte simplu, aşa cum a spus ea, pentru mine a contat foarte mult. Atunci când mă gândeam mai puţin la a scrie şi mai mult la a cânta, am hotărât să mă schimb”, a recunoscut artistul, pentru Ok Magazine.

