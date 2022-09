Așa arată un concediu de 8.200 lei în Malta! Ce au primit să mănânce doi turiști români în restaurantul unui hotel de 4 stele din Mellieha

Deși toamna a venit și vremea vacanțelor a ajuns la final, pentru cei mai aventuroși, care își doresc să cunoască întreaga lume, există numeroase locuri în care pot merge, în care temperaturile sunt plăcute, iar serviciile fabuloase.

De cele mai multe ori, românii postează pe rețelele de socializare atunci când se întâmplă ceva neplăcut în concediile lor, însă, de data aceasta, un turist român, care a vizitat Malta în concediul din această vară, a povestit pe Facebook cât de frumos a fost și ce condiții de cazare a avut la hotelul ales. Potrivit acestuia, Malta este ”o destinație de vis”, în care istoria (pe care o simți la tot pasul prin cladirile minunate) se împltește cu frumusețea naturii.

”Malta, o destinație de vis. Peisaje minunate, plaje superbe, ape limpezi, clădiri desprinse parcă din cărțile cu povești, o istorie fascinantă, care te învăluie de la primii pași pe care-i faci pe acest pământ. Într-un cuvânt, Malta, una dintre cele mai mici țări din lume. Ca să ajungem aici am luat avionul de la București (Otopeni) până la Luqa, localitatea în care se află singurul aeroport din Malta. Un zbor de circa două ore și jumătate, la care s-a adăugat, din păcate, o întârziere de o oră și jumătate la îmbarcare.

De la Luqa până la Mellieha (aflat la circa 27 de kilometri), orășelul din partea de nord-vest a Maltei, unde se află hotelul nostru, transferul cu autobuzul a durat circa 45 de minute. Timp în care am admirat străduțele înguste, hotelurile și restaurantele atrăgătoare, casele localnicilor cu balcoanele colorate și magazinele tradiționale drăguțe”, a scris românul.

Care sunt primele impresii de vacanță?

”Primele impresii? O primire plăcută la hotel, unitate turistică clasificată la patru stele, angajați zâmbitori, serviabili, atmosferă numai bună de o vacanță relaxantă. Si fiindcă tot a venit vorba de vacanță, să spun și cât a costat acest sejur aici. Așadar, valoare întregului pachet turistic (pentru două persoane), care include zbor cu avionul și transfer de la/la aeroport, cazare în cameră dublă, cu demipensiune/7 zile, a fost de circa 1.700 de euro. Adică 850 de euro/persoană.

Hotelul este elegant, camerele sunt spațioase, iar paturile sunt confortabile. Are două piscine în aer liber, una interioară, o sală de fitness, dar și spa. Lângă hotel se află o stație de autobuz, care oferă legături cu punctele de interes de pe insulă. Marele dezavantaj al poziționării hotelului este distanța față de cea mai apropiată plajă, care depășește un kilometru.”, a povestit acesta.

Mâncarea – un adevărat răsfăț culinar (”în care și cei mofturoși găseau ceva)”

Românul a lăudat diversitatea culinară întâlnită la hotelul maltez, ba chiar mai mult decât atât, a fost plăcut impresionat de… tonomatul de înghețată pus la dispoziția oaspeților, dar și deserturile felurite, extrem de gustoase. Mâncare bună, prerțurile decente, programul accesibil și interesant, toate acestea au transformat concediul din Malta al românului, într-unul de neuitat!

”Cât despre mâncare, trebuie să fii prea mofturos ca să spui că nu găsești ceva pe gustul tău. Atât mâncărurile de la micul dejun, cât și cele de la cină sunt diversificate, iar deserturile (muuulte!) atentează puternic la greutatea noastră, în tip ce automatul de înghețată este o surpriză pe care n-am mai întâlnit-o la alt hotel. Bine, bine, înghețată am mâncat la multe hoteluri, dar nu sub această formă, de la automat! Ce ne-a încântat în mod deosebit la hotel, până acum? Programul de divertisment, unul deosebit, echipa de animație foarte bună, care te face, chiar și fără să vrei să dansezi, te incită să participi la concursuri sau să repeți câteva mișcări de gimnastică.

În prima zi, am reușit să ajungem și la plajă. Prilej de a admira străduțele, clădirile, de a intra în contact cu oamenii ospitalieri din Mellieha. Am plătit 16 euro pentru 2 șezlonguri și o umbreluță, iar pentru o excursie în insulele Gozo și Comino (care include și transportul cu feribotul), pe care urmează s-o facem în zilele următoare, încă 35 de euro de persoană.", a mai scris acesta pe rețeaua de socializare.

Sursa foto: Facebook