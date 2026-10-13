Așa ceva nu s-a mai văzut în fotbal! Stadion de 420 de milioane de lire, cu montagne russe în jurul tribunelor

Un club de fotbal din Elveția pregătește unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de stadion din lume, care ar putea schimba complet ideea de arenă sportivă. FC Sion a prezentat planurile pentru o construcție futuristă, estimată la aproximativ 420 de milioane de lire sterline, care va include un montagne russe uriaș, un hotel cu 80 de camere și facilități pentru concerte și evenimente de amploare. Proiectul, denumit „Cervin Coliseum”, este inițiativa patronului Christian Constantin, un arhitect de profesie care visează să transforme stadionul într-o atracție turistică deschisă pe tot parcursul anului.

Un stadion de 420 de milioane de lire, cu montagne russe în jurul tribunelor

Potrivit Express, FC Sion, club din prima ligă elvețiană, a prezentat un proiect care depășește cu mult limitele unei arene obișnuite de fotbal. Noul stadion, care ar urma să poarte numele „Cervin Coliseum”, va avea un montagne russe construit în jurul uneia dintre laturile sale, astfel încât vizitatorii să poată experimenta senzațiile unui parc de distracții chiar lângă tribunele unde se dispută meciurile.

Imaginile generate pe calculator arată un traseu spectaculos, cu o buclă verticală de mari dimensiuni, care înconjoară o parte a construcției. Atracția este concepută pentru a funcționa și în zilele în care echipa nu joacă, astfel încât stadionul să poată primi vizitatori dincolo de programul competițiilor sportive.

Investiția este estimată la aproximativ 420 de milioane de lire sterline, o sumă impresionantă pentru un club din campionatul Elveției, iar conducerea speră ca proiectul să stabilească un nou standard pentru infrastructura sportivă din această țară.

Cine este patronul care a avut ideea unui asemenea stadion

În spatele proiectului se află Christian Constantin, președintele și proprietarul clubului FC Sion, în vârstă de 69 de ani, care este și arhitect de profesie. Acesta a imaginat o arenă multifuncțională, capabilă să atragă spectatori, turiști și organizatori de evenimente, nu doar suporteri interesați de fotbal.

Proiectul face parte dintr-o inițiativă mai amplă, denumită „Sion 2030”, prin care conducerea clubului își propune să modernizeze infrastructura și să creeze un complex sportiv și de divertisment cu impact asupra întregii regiuni.

În loc să investească în renovarea actualului Stade de Tourbillon, conducerea a ales varianta construirii unei arene complet noi, considerând că aceasta ar oferi mai multe posibilități de dezvoltare și ar permite integrarea unor facilități imposibil de realizat într-un stadion tradițional.

Hotel cu 80 de camere și acoperiș retractabil. Cum va arăta noua arenă

Pe lângă montagne russe, proiectul prevede construirea unui hotel cu 80 de camere, integrat direct în complexul stadionului. Astfel, turiștii care vor veni în oraș pentru meciuri, concerte sau alte evenimente ar putea beneficia de cazare în imediata apropiere a arenei.

Noul stadion ar urma să aibă o capacitate cuprinsă între 15.000 și 21.000 de spectatori pentru partidele de fotbal, iar una dintre variantele prezentate indică aproximativ 21.000 de locuri, față de capacitatea actualei arene, de circa 14.200 de spectatori.

Planurile includ și un acoperiș retractabil, care ar permite organizarea unor evenimente în condiții meteorologice diferite, precum și un sistem special prin care gazonul natural poate fi acoperit cu o suprafață dură.

Această soluție ar permite transformarea rapidă a stadionului într-un spațiu pentru concerte, spectacole și alte manifestări, fără ca suprafața de joc să fie afectată.

Concerte cu 33.000 de spectatori. Stadionul ar putea produce bani tot anul

Unul dintre principalele obiective ale lui Christian Constantin este ca noul stadion să nu rămână nefolosit în zilele în care FC Sion nu are meciuri programate.

Pentru concerte și alte evenimente de divertisment, capacitatea complexului ar putea ajunge la aproximativ 33.000 de persoane, printr-o configurație diferită a spațiului interior, care ar permite utilizarea unei zone extinse din spatele uneia dintre porți.

Hotelul, montagne russe și facilitățile pentru spectacole ar urma să transforme arena într-un centru de divertisment care să atragă public pe tot parcursul anului, generând venituri suplimentare pentru club.

În acest fel, FC Sion încearcă să dezvolte un model de afaceri în care fotbalul rămâne elementul central, dar nu mai reprezintă singura activitate capabilă să susțină financiar infrastructura.

Ce se va întâmpla cu vechiul stadion Stade de Tourbillon

Actualul stadion al echipei, Stade de Tourbillon, are o capacitate de aproximativ 14.200 de locuri și reprezintă de mulți ani casa clubului elvețian.

Potrivit planurilor prezentate, acesta ar urma să fie folosit în continuare în perioada dezvoltării noii arene, astfel încât FC Sion să nu fie nevoită să își mute temporar meciurile într-un alt oraș.

După finalizarea noului complex, vechiul stadion ar putea fi demolat, iar terenul ar urma să fie transformat în spații destinate academiei de fotbal, inclusiv terenuri de antrenament pentru tinerii jucători.

Prin această reorganizare, conducerea clubului își propune să combine dezvoltarea infrastructurii comerciale cu investițiile în pregătirea viitoarelor generații de fotbaliști.

Când va fi gata stadionul? Proiectul mai are nevoie de aprobări

Deși imaginile noului stadion au atras deja atenția publicului, proiectul se află încă într-o etapă preliminară și nu a primit toate autorizațiile necesare pentru începerea construcției.

Conducerea clubului a transmis documentația pentru o primă evaluare către autoritățile locale, urmând ca specialiștii din cantonul Valais și din municipalitatea Sion să identifice eventualele dificultăți tehnice și administrative.

„Această nouă etapă va permite serviciilor cantonului Valais și municipalității Sion să identifice constrângerile tehnice și problemele legate de construcție. Contribuțiile și observațiile lor vor fi necesare pentru finalizarea proiectului înaintea consultării publice, programate pentru mijlocul anului 2027”, a transmis clubul.

Termenul de finalizare nu este încă stabilit definitiv. Unele relatări vorbesc despre dorința conducerii de a încheia lucrările în aproximativ patru ani, în timp ce alte estimări indică anul 2033, în funcție de aprobările obținute și de evoluția construcției.

Fanii sunt uluiți de proiect. Unii consideră că stadionul este prea mic pentru investiția uriașă

Imaginile publicate cu viitorul stadion au provocat reacții puternice în mediul online, unde numeroși suporteri s-au declarat încântați de ideea construirii unui montagne russe în jurul arenei.

„O să fie o nebunie dacă va exista un montagne russe. Abia aștept”, a comentat un utilizator de Instagram, în timp ce un alt fan s-a arătat surprins de faptul că stadionul va include o asemenea atracție.

Nu au lipsit însă nici criticile legate de costul investiției și de capacitatea relativ redusă a arenei. Un utilizator a remarcat că proiectul pare foarte scump pentru numai 15.000 de locuri, în timp ce altul a sugerat că un stadion cu 50.000 de spectatori ar fi mai potrivit pentru un asemenea design.

Dincolo de reacțiile împărțite, proiectul FC Sion atrage atenția printr-o idee neobișnuită: transformarea unui stadion de fotbal într-un complex care să combine sportul, turismul, cazarea și distracțiile într-un singur loc.

Dacă va primi toate aprobările și va fi construit conform planurilor, Cervin Coliseum ar putea deveni una dintre cele mai neobișnuite arene de fotbal din Europa, unde spectatorii vor veni pentru cele 90 de minute obișnuite ale unui meci, dar și pentru experiența unui parc de distracții.

CITEȘTE ȘI: A lăsat fotbalul pentru o pasiune secretă și nu regretă nimic! Ce a ajuns să facă fostul căpitan de la Ajax

20 de ani cu Messi în tricoul Argentinei! De la debutul care l-a făcut pe Maradona să exclame până la noaptea în care a devenit campion mondial