Așa a topit Paula Seling multe kilograme! Metoda spectaculoasă a artistei

Paula Seling a dat jos mai multe kilograme, având o metodă de mare succes! Este una rapidă prin care oricine poate topi multe kg supărătoare. Paula a decis să ia aceste măsuri după ce a cam fost călcată în picioare de unele vorci, care i-au reproșat că este cam grăsuță.

Nu și-a tăiat stomacul cum au procedat alte artiste, ci a ales o metodă sănătoasă.

„Îmi place să alerg, să fac sport. Am un metabolism lent și atunci când am timp să fac sport sunt ok. Au fost patru ani în care am fost la Conservator nu am avut timp să fac sport”, a mărturisit cântăreața.

Paula Seling, succesul profesional

Paula Seling a vorbit despre succesul professional pe care-l are. Are legătură, între altele, și cu armonia din familie.

„Succesul pe plan profesional are legătură cu a cânta în cât mai multe locuri, a cânta cât mai multe piese bune, iar din punct de vedere personal a avea succes personal cred că este un pic deplasată abordarea, dar cred că este să fii fericit, să îţi găseşti persoana care să te iubească şi să o iubeşti, să ai o familie frumoasă, împlinită şi să zâmbeşti în fiecare zi. A fi fericit înseamnă să ai succes”, a mărturisit Paula Seling.

„Eu zic, vital este să munceşti asiduu pentru devenirea ta personală”, a mai spus ea.