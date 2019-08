Ăsta e motivul sau consecința divorțului?! Alex Papadopol, prins sărutându-se cu o brunetă

Divorțul dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol a surprins pe toată lumea, foștii parteneri de viață ajungând la concluzia că este mai bine să meargă pe drumuri separate. Totuși, cei doi se află în relații amiabile, datorită fetiței lor, Ruxandra, demonstrând că pot fi ”foști” fără să se acuze reciproc și fără scandaluri în mass-media.

Ioana Ginghină a scris pe blogul personal că nu exclude o altă căsătorie, iar Alexandru Papadopol, conform unei informații spynews, încearcă – la rândul său – să își refacă viața sentimentală. Papadopol a fost surprins sărutând o misterioasă blondă, iar asta s-a întâmplat chiar în fața casei sale. Conform sursei citate, ar fi vorba chiar despre Adriana Titieni, soția marelui actor Adrian Titieni.

”Dar o să fie bine, sunt sigură”

Ioana Ginghină spune că Alexandru Papadopol suferă foarte mult fiindcă nu poate fi mai des lângă fetiță, însă are un program foarte încărcat.

Am stabilit la divorţ că fiecare dintre noi va petrece două weekend-uri pe lună cu Ruxi şi câteva zile în timpul săptămânii, însă Alexandru are un proiect acum, filmează foarte departe de Bucureşti şi nu se poate ţine de program. Şi iar, pot să spun, am avut dreptate. Însă ne vom vedea sâmbătă, de ziua Ruxandrei şi am înţeles că şi duminică vom merge undeva, toţi trei. Ei acum suferă puţin, amândoi. Alexandru pentru că nu mai are o relaţie apropiată cu Ruxandra, fetiţa îşi doreşte să se apropie, dar nu ştie cum şi eu sunt la mijloc şi încerc să fac o mediere. Dar o să fie bine, sunt sigură, pentru că Ruxi este un copil extrem de înţelept şi de matur. Ea a fost întotdeauna un copil special, poate şi pentru că am luat-o întotdeauna cu mine peste tot”, a mărturisit Ioana Ginghină pentru Viva!.