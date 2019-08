Surpriză uriașă! Ioana Ginghină se recăsătorește. A făcut anunțul azi, la doar o lună de la divorț

Ce surpriză în showbizul autohton, după ce Ioana Ginghină, la doar o lună de la divorț, scrie nu exclude planurile de căsătorie. E drept că un sfârșit este un început, chiar și la nivel sentimental, dar fanii Ioanei au fost luați prin surprindere. Anunțul a fost făcut de Ioana chiar pe blogul personal, acolo unde împărtășește vizitatorilor site-ului dorințele ei și planurile sale de viitor.

Ioana Ginghină transmite că nici prin gând nu îi trece să rămână singură până la adânci bătrâneți. Este o femeie frumoasă, puternică, iar ”pretendenții” – cu siguranță – nu se vor lăsa, prea mult timp, așteptați.

”Am stat așa și m-am gândit și am zis “da, aș mai face-o încă o dată” . De ce nu? “De ce ai face asta din nou” m-a întrebat ea cu o privire în care se citea șocul amestecat cu surpriza, “nu ți-ai învățat lecția?” Da, așa e, divorțul a fost intens, m-a zdruncinat rău și am trecut prin umilințe greu de imaginat, dar cum pot arata că mi-am învățat lecția, decât printr-o altă căsătorie? Chiar dacă am eșuat de două ori nu înseamnă că nu voi reuși a treia oară. Poate că atunci voi întâlni marea dragoste și atunci va fi până la adânci bătrâneți”, scrie Ioana pe blogul personal.

”Cu toții evoluăm în viață”

În continuare, Ioana Ginghină aduce și unele argumente în sprijinul celor afirmate în paragrafele anterioare.

”În primul rând că altfel te căsătorești la 20, altfel la 30 și altfel la 40 de ani. Se presupune că nu ai trăit degeaba, deci ai acumulat ceva experiență în domeniu. Apoi mai cred foarte mult că e greu să găsești un om cu care să te potrivești la 20 de ani și să evoluezi în egală măsura cu el, astfel încât să nu existe diferențe în așteptările de la viață, pe o perioada atât de lungă. Cu toții evoluăm în viață și dacă evoluăm diferit, cumva e normal ca drumurile să se despartă. Asta nu înseamnă să nu încercam, asta nu presupune să nu te căsătorești niciodată sau doar foarte târziu, ca să nu ajungi la divorț peste 5 sau 10 unii chiar 20 de ani”, mai scrie Ioana Ginghină.