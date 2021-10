Asta le întrece pe toate! Cum face Loredana Groza sală: “Cam exagerat pentru vârsta dânsei”

La 51 de ani, Loredana Groza a reuşit să rămână în centrul atenţiei. Artista are un corp de invidiat pe care îl lucrează din greu la sala de forţă. Recent însă, blondina a reuşit să îşi şocheze din nou fanii cu apariţia sa. Pentru că îşi doreşte să iasă din tipar, cântăreaţa le-a arătat admiratorilor săi cum face sport în propria casă.

Loredana Groza a publicat câteva imagini pe reţelele de socializare, reuşind astfel din nou să creeze un val de controverse. Îmbrăcată într-un maiou negru, care îi lasă la vedere bustul generos, pantaloni minusculi și o jachetă de blugi, cântăreața a fost filmată în timp ce făcea sport.

Până aici nimic de spus, însă ceea ce a atras atenţia tuturor au fost încălţările cântăreţei. În picioare, vedeta nu a decis să poarte o pereche de pantofi comozi, sport, ci o pereche de cizme negre, cu toc.

CITEŞTE ŞI: LOREDANA GROZA S-A VACCINAT CU CEA DE-A TREIA DOZĂ! CE A POSTAT CÂNTĂREAȚA DUPĂ CE ȘI-A ADMINISTRAT SERUL ÎMPOTRIVA COVID-19

Filmulețul publicat pe Instagram a atras comentarii atât negative cât şi pozitive. Destul de multe doamne şi domnişoare i-au transmis că îi vor urma exemplul în ceea ce priveşte sportul, însă au existat şi voci care au criticat apariţia artistei.

„Cam exagerat pentru vârsta dânsei… arată bine, nu contest, însă cam mult”/ „Numai cardio nu e asta ?”/ „Ai grija bre ca asa capeti proteza de sold”/ „Exagerezi la varsta ta!”/ „Foarte cool ! Te pup”/ „Awww? m-am topit ?❤️? esti absolut incredibila, te pupacesc si te iubesc mult mult draga mea ❤️❤️❤️❤️ esti UNICA ❤️”, sunt câteva dintre comentariile internauţilor.

View this post on Instagram O postare distribuită de LOREDANA (@loredanagroza)

Care este secretul frumuseții Loredanei Groza

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă „acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel, cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine. Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică, trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta.

Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive, în ziua de azi”, a mărturisit artista, în cadrul unui interviu acordat revistei VIVA!.

Sursă foto: Instagram