“Astăzi avem două crime”. Anunțul făcut de criminalistul Tudorel Butoi în cazul Caracal

Unul dintre cei mai mari psihologi criminaliști din România susține că există multe greșeli uriașe în cazul de la Caracal.

„Faptul că s-a profilat din prima un psihopat sexual criminal în serie a fost dedus din modul de operare. Ce e modul de operare? E o activitate a cuiva cu grad ridicat de repetitivitate și constanță prin care psihopatul sexual ajunge la succes. Mi-a fost foarte ușor să-mi imaginez etapa 1, acostarea, transportul, abuzul sexual, crima în aceeași zi și cu asta s-a încheiat”, a explicat psihologul criminalist Tudorel Butoi.

„Astăzi avem două elemente, adică două crime. Pentru că modurile de operare s-au suprapus, atât pentru Alexandra, cât și pentru nefericita Luiza. Omul este zguduit rău de tot. Ucide în aceeași zi, e lipsit de scrupule. De-a lungul anchetei, acest psihopat sexual va da dovadă de foarte multă abilitate. Noi vedem finalul, ucide și incinerează. De unde-l apucase pe el grija să ungă cu alifie rănile fetei, alea au fost pentru a liniști fata. Acest individ are ca conduită inducerea în eroare permanentă a anchetatorilor, cu explicații contradictorii și confuze pentru a vă zdruncina modul în care percepeți fapta în oportunitățile câmpului. Ba am aruncat-o în Olt, ba n-am aruncat-o în Olt, ba am dus-o la o margine de pădure, ba am ars-o”, a mai spus Butoi.

Dincă, în urmă perchezițiilor: ”Ah, ce frumos că-mi faceți curat, că tot vreau să-mi vând casa”

Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat, vineri, la Caracal, că Gheorghe Dică i-a ironizat pe anchetatori la verificări, spunându-le că-i pare bine că îi fac curat în casă, din moment ce oricum intenționează să o vândă.

“A zis “Ah ce frumos că-mi faceți curat că tot vreau să-mi vând casa”. Şi casa, zice, îţi intru peste ea, şi atunci s-a cam intristat. Eu am înţeles ceva din asta!“, a declarat apărătorul.

Avocatul a mai spus că Dincă, principalul suspect în cazul crimelor de la Caracal, ar fi vrut să-și ia o rulotă cu care să umble prin țară.

“Este evident ca era obsedat de sex. Şi a fost fixat și în prezența unor femei. Una din căutarile lui pe Google erau mașinile rulotă. Omului acestuia cred că nu îi mai ajungea Caracalul pentru activitățile infracționale, voia să facă un tur al țării, să-și ia casa în spinare și presupun să facă lucruri infracționale prin toată țara“, a completat Tonel Pop.

Vineri, la Poliția Caracal au fost audiați mai mulți vecini de-ai suspectului.