CFR, ce zici de asta? Cum arată trenul care sfidează orice lege a fizicii. Doar avionul poate ține pasul cu el

Veste bună pentru călători! Iată cum arată trenul care s-ar putea deplasa cu o viteză mai mare decât a unui avion. Imagini spectaculoase cu autovehiculul unic în lume.

Cum ar fi ca avioanele să fie înlocuite de trenuri? Pare imposibil, dar aflați că acest lucru ar putea deveni realitate în viitorul apropiat, iar asta datorită chinezilor. Aceștia s-au remarcat, de altfel, de-a lungul timpului printr-un trafic feroviar eficient.

Chinezii au impresionat la un moment dat după ce au creat un tren care a rulat pe șine cu peste 600 de kilometri per oră. Însă, dacă acest fapt vi se pare spectaculos, aflață că ceea ce pregătesc chinezii este de-a dreptul nemaivăzut.

Inginerii din China vor să dubleze viteza trenului care a circulat, mai exact, cu 623 de km/h. Indicatul autovehicului este T-Flight și ar putea atinge peste 925 sau peste 966 km/h, aceasta fiind viteza de croazieră a unui aeronave. Pentru a testa acest tren, de altfel, a fost construit un tunel de 1,2 km lungime unde orice eroare de proiectare mai mare de 2 milimetri în plus, în sensul unei diferențe de nivel care să împiedice înaintarea trenului, ar fi însemnat, practic, că testul nu se poate realiza.

China is one step closer to a cutting-edge transportation system involving a 1,000 km/h high-speed #maglev #train running in a low vacuum pipeline after newly completing the main structure of a 2-km full-scale test pipeline in N China’s Shanxi, the longest of its kind globally. pic.twitter.com/rDv1NEQ20k

— China Science (@ChinaScience) November 23, 2023