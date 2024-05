AVA se lansează pe piața internațională și cântă la televiziunea din Italia! Cunoscuta cântăreață a îngenuncheat publicul cu vocea ei. VIDEO

AVA a fost invitată la un post de televiziune din Italia și a impresionant publicul cu vocea ei frumoasă și unică, cântând doua piese grele și de suflet, „At Last” și „Je T’aime”. Publicul a aplaudat vreme de câteva momente bune prestația AVEI din cadrul televiziunii RETE7, artista fiind invitată de către directorul artistic Roberto Re.

Se pare că muzica nu are bariere sau limbă, indiferent de țara unde ne-am afla, iar frumoasa blondină ne demonstrează că având un talent aparte, orice este posibil. AVA are planuri mari și vrea să se lanseze și pe piața internațională, urmând ca în perioada următoare să aibă mai multe colaborări și proiecte în Italia.

Prima colaborare artistică va fi alături de Roberto Re, cel care a introdus-o și în staff-ul lui, alături de care va urma să lucreze și pentru festivalul „You are a talent”. Însă, acest lucru nu-i este deloc străin AVEI, în urmă cu ceva timp, având rezultate cu piesa „I`ve Got No Reason”, care a fost hit în mai multe țări străine, dar și cu momentul „Chandelier” de la Vocea României, care a depășit milioane de vizualizări și care s-a viralizat în toată lumea.

AVA este singurul artist din România care a colaborat cu cei mai mari cântăreți de la noi și este recunoscută pentru piesele de succes „Emoții” feat Connect-R, „Argintiu” feat El Nino, „Strigă cu mine” feat Damian Drăghici, „Dacă fetele s-ar cuceri cu școala” feat Puya și altele, dar și pentru înființarea propriei Case de Discuri – Sonus Records și Școala de Canto – Music City, acolo unde are rezultate excepționale.

În prezent, cel mai recent single lansat de la AVA, „Îndrăgostită” se aude pe marile radiouri de la noi și este difuzat în mod constant.

Succes după succes pentru AVA! Erika Tănase, eleva ei de la Music City, finalistă la The Voice Kids Germany

View this post on Instagram A post shared by Andreea Olteanu ( AVA ) (@avamusicoficial)

Și asta nu e tot, AVA nu are succes doar în cariera muzicală, ci și ca vocal coach, acolo unde se bucură de rezultatele deosebite ale elevilor săi. Cea mai recentă realizare în acest plan este legată de românca noastră, Erika Tănase care ne-a reprezentat cu succes în Marea Finală de la The Voice Kids Germany. AVA nu a putut să nu îi fie alături și s-a dus personal în Berlin, alături de agenția de turism – Chef de Ducă, pentru a o susține.

Încurajată de părinți și de AVA, vocal coach-ul său de la Music City, cea care este recunoscută pentru pregătirea celor de mai succes talente, printre care Ana-Maria Mărgean, David Dobrincu, Loraine De Hillerin, Eric Obae și alții, Erika a impresionat jurații de la The Voice Kids Germany încă de la audițiile pe nevăzute, acolo unde a ales să interpreteze o melodie de rezonanță și putere, cum numai un artist cu calități vocale impresionante ar putea să o facă, și anume, a interpretat piesa „Rise Like A Phoenix”.