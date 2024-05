Adevăratul motiv pentru care Gabriela Lucuțar a divorțat după 20 de ani de căsnicie. Regina Întunericului a spus TOT!

Gabriela Lucuțar și soțul ei, Romeo, au decis să meargă pe drumuri separate! Afacerista a dezvăluit că a divorțat de tatăl copiilor ei, după un mariaj care a durat două decenii. Nu mai există nicio cale de împăcare, iar antreprenoarea a luptat pentru custodia exclusivă a celor mici, dar și pentru afacerea pe care a clădit-o de la zero. Au avut o avere uriașă de împărțit, după ani buni de muncă pe brânci. Care ar fi fost, de fapt, motivul real al separării „Reginei Întunericului” de cel care i-a fost partener de viață?

Gabriela Lucuțar este o femeie singură! „Regina Întunericului” a divorțat de soțul ei, după o căsnicie care a durat 20 de ani. Au trei copii minunați împreună, pentru care ar face orice. Vedeta a primit custodia exclusivă a celor mici, așa cum și-a dorit de la început, însă o mare parte din averea uriașă a rămas la fostul ei soț. Cei doi au împărțit 2,7 milioane de euro, iar în urma partajului Romeo a rămas cu 70% din toată averea. Antreprenoarea n-a renunțat la firma de pompe funebre, care i-a adus celebritate, dar și bani cu nemiluita.

CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ APARTAMENTUL DE LUX ÎN CARE LOCUIEȘTE GABRIELA LUCUȚAR. AMENAJAREA ”MICULUI PALAT” A DURAT APROAPE 10 ANI

Pentru că mulți s-au tot întrebat ce a dus la divorț, Gabriela Lucuțar a ținut să lămurească lucrurile. În căsnicia lor și-au făcut apariția neînțelegerile, iar sentimentele s-ar fi dus pe apa sâmbetei. Cei care au resimțit aceste probleme au fost copiii.

„Nu cred că celebritatea a fost motivul, ci simplul că atunci când doi oameni nu mai rezonează și nu se mai iubesc. Noi chiar dacă avem împreună trei copii minunați, nu au de ce să sufere copiii dacă părinții nu se mai înțeleg. Copiii au simțit în casă răceala noastră și am crezut că nu e drept. Nu ne-am certat, nu suntem conflictuali. În ultimul timp, da, nu pot să spun că ne certam, dar ne călcam.”, a mărturisit Gabriela Lucuțar, în emisiunea lui Dan Capatos.

CITEȘTE ȘI: GABRIELA LUCUȚAR DIVORȚEAZĂ DUPĂ 20 DE ANI DE CĂSNICIE! REGINA ÎNTUNERICULUI ȘI SOȚUL EI AU DE ÎMPĂRȚIT O AVERE DE 2,7 MILIOANE DE EURO

Gabriela Lucuțar a punctat faptul că despărțirea nu s-a produs din cauza infidelității. Nu s-ar fi pus o astfel de problemă în mariajul lor, timp de 20 de ani. „Regina Întunericului” susține că nu mai era pe aceeași lungime de undă cu Romeo, iar decizia separării a fost una corectă.

„Nici banii, nici bărbații și nici femeile nu au fost implicați aici. Pur și simplu, nu mai eram pe aceeași lungime de undă. Drumurile noastre s-au separat și e foarte bine așa. Eu sunt convinsă că am luat decizia corectă.

Nu contează până la urmă cine, cum a plecat și cu ce a plecat. Nu am mai făcut în instanță. Am retras cererea de divorț din instanță și am mers la notar. Și, nu s-a terminat lumea! Un divorț nu înseamnă o înmormântare! Nu a murit nimeni! Atâta timp cât copiii sunt bine și eu sunt bine, ca să pot să muncesc să-i cresc, totul este perfect! Restul, mă simt ca la 20 de ani, și fizic și psihic. Mă simt mai frumoasă ca oricând! Sunt sigură că există și cineva acolo pentru mine”, spunea vedeta, pentru Click.