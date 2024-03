Povestea surprinzătoare a băiatului care trăiește în trenuri. Cheltuie 9.000 de euro pe an și călătorește în toată lumea: „Mi-am părăsit părinții”

Un adolescent din Germania pare că trăiește visul oricărui tânăr. Acesta nu răspunde în fața părinților și face tot ce vrea, când vrea. Prețul pe care băiatul a trebuit să îl plătească pentru acest stil de viață este de 9.000 de euro pe an. Adolescentul a părăsit casa părintească și locuiește acum în trenuri. Povestea de viață a lui Lasse Stolley este una surprinzătoare.

Lasse Stolley este un tânăr de 17 ani, din Germania, care duce o viață cât se poate de interesantă. Povestea lui a devenit virală, iar modul în care acesta trăiește este admirat de mulți. Tânărul și-a părăsit părinții și de ceva timp a pornit în aventura vieții lui. Acum locuiește în trenuri și străbate Europa dintr-un capăt în altul.

Așa cum spuneam, la vârsta de 16 ani, Lasse Stolley a decis să își părăsească părinții, iar de atunci casa sa au devenit trenurile. Tânărul, care acum a ajuns la vârsta de 17 ani, călătorește de mai bine de un an și spune că nu are de gând să se oprească aici.

Acesta își petrece zilele la clasa întâi, datorită unui abonament feroviar anual nelimitat. Călătorește prin Europa și admiră priveliști magnifice de la fereastra unui compartiment. De când a început inedita sa călătorie, germanul împărtășește toate experiențele prin care trece și locurile pe care le vizitează pe blogul său, „Life on the train”.

Adolescentul spune că stilul de viață pe care îl duce acum îl costă în jur de 9.000 de euro pe an. Banii pentru a-și susține experiența nu îi are de la părinți, ci muncește singur pentru ei. Germanul lucrează ca programator.

„Trăiesc în tren şi mă autointitulez «nomad digital» de un an şi jumătate. Noaptea dorm în trenul Intercity Express, iar în timpul zilei lucrez ca programator. Călătoresc şi vizitez o mulţime de ţări.

Mi-am părăsit părinţii şi casa din Schleswig-Holstein şi am pornit în această mare aventură. Pot să fac tot ce am chef: dacă am chef să merg la mare, iau trenul spre nord dimineața sau iau trenul spre Alpi pentru o excursie. Nu am niciun loc în care să mă retrag. Casa mea este trenul”, a declarat adolescentul, potrivit The Mirror.