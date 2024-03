Pățania unui român care a mers la un grătar în Germania: „Faci foamea, dacă gazda e neamț”

Un român a împărtășit o experiență pe care a trăit-o în Germania. Bărbatul s-a plâns că a mers la un grătar, unde gazdele erau nemți, și a murit de foame. El susține că erau 15 invitați și au primit doar 4 fripturi.

Viorel Lupșa locuiește într-un sat din Germania, despre care a povestit că este foarte curat. Românul împărtășește adesea experiențele sale peste hotare. De curând, a povestit o pățanie trăită la un grătar, unde au participat mai multe persoane. Videoclipul cu pricina a stârnit foarte multe reacții în mediul online, având în vedere diferențele dintre obiceiurile din țara noastră și cele nemțești.

Românul a vorbit în mediul online despre experiența pe care a avut-o atunci când a mers în vizită la o familie de nemți. El a povestit că, în Germania, oamenii nu pun atât de mult accent pe mâncare. Astfel că atunci când a fost la grătar, a murit de foame. Bărbatul a spus că erau prea mulți invitați pentru cantitatea mică de friptură pregătită. Totuși, gazdele au pus la dispoziția celor prezenți foarte multă băutură.

„Am fost 15 invitați și ei aveau 4 fripturi. Deci pur și simplu mi-a fost o foame, nu știu de mine, invitat la grătar de altfel. Am să vă postez ce se întâmplă la nemții get-beget. Ei nu pun preț niciodată pe cantitatea alimentelor de la un grătar.

Băutură cât cuprinde, băutură să-ți pui în cap. Aici sunt oameni care se bucură. N-a fost cazul. Am fost invitați la un grătar și am mâncat dimineața normal. Am ajuns acolo la prânz, s-a făcut focul, de regulă nu se respectă ora 2, s-a făcut mai târziu, 3-4.

Bă, mi-era o foame, îmi venea să mă apuc de scaunele alea. Și eram vreo 15, fără copii. Nemții get-beget, deci vorbesc de nemții, nemți. 4 fripturi foarte mari pe grătar. Aia era tot, mă. Ne-a venit o bucată, nouă ne-a dat o bucată de familie. Deci o bucată de carne de familie, a tăiat-o așa în patru.

Nu-mi venea să cred. Și atunci s-au simțit până la urmă și au mai scos niște cremvursti. Ne-au rugat să mai gustăm ceva. Dar băutură, cât pentru 3 grătare. Deci nu-mi venea să cred, așa sunt.”, a povestit românul pe TikTok.