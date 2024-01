Imaginile groazei, într-un tren CFR! Ce a descoperit un călător pe ruta Constanța-București

Să vezi și să nu crezi! Imaginile groazei au fost surprinse în trenul IR Constanța-București, în timpul unei călătorii. Mizerie de nedescris pe coridoare, scaune murdare și pline de praf, iar toaletele au reprezentat cireașa de pe tort. Un român a relatat cum a fost călătoria lui cu trenul și n-a avut tocmai cuvinte de laudă.

Răzvan, unul dintre călătorii din trenul Constanța – București, a rămas profund dezamăgit de condiții. Și-a luat copiii cu el într-o scurtă vizită în Capitală, pentru că a ținut să le arate cum este să mergi cu trenul. A cumpărat biletele la clasa a doua, unde clar nu sunt condiții de lux, însă se aștepta măcar să primeze curățenia. Ei bine, nu s-ar fi întâmplat așa. Mizeria era de nedescris, după cum a povestit bărbatul. Scaunele erau murdare, pline de praf, iar toaletele au fost cireașa de pe tort!

”Acolo nu merg foarte des cu trenul, dar astăzi am fost nevoit să o fac pentru că am plecat din Constanța spre București pentru a rezolva o problemă și am zis să iau pentru prima dată copiii să vadă și cum e să meargă cu trenul. Biletele au fost luate la clasa a 2-a, am plecat din gara Constanța.

Pe drum, ca să zic așa, mizeria din vagon nu prea mi-a sărit în ochi. Am zis că e din vina oamenilor și am trecut oarecum peste până în momentul în care unul dintre copii mi-a cerut la toaletă, în momentul în care acolo s-a schimbat toată percepția”, spune Răzvan, unul dintre călători, pentru Antena 3.