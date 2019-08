Astrolog, despre profilul lui Gheorghe Dincă: ”Nu reiese că acest om e criminal, dar reiese că e cărăuș. Fetele nu sunt moarte”

Minerva a vorbit în cadrul unei emisiuni TV despre profilul lui Gheorghe Dincă. Astrologul a mărturisit că din studiile făcute nu reiese faptul că Gheorghe Dincă ar fi un criminal.

„L-am urmărit pe Gheorghe Dincă cum își privea anchetatorii. Dacă în prima zi i se citea teama pe fața lui, din a doua zi, în momentul când a recunoscut.. a avut o discuție cu cineva, un personaj care l-a determinat să recunoască cele două crime. Am discutat cu colegii mei care sunt specialiști pe astrologie, nu reiese că acest om e criminal, dar reiese că e cărăuș. Din punctul meu de vedere, fetele nu sunt moarte. Mă bazez pe ce am văzut în harta lui și pe faptul că are un ascendent la început de Leu.

Nu i-a mai fost frică și în harta lui apare în casa a 12-a. Casa a 12-a e casa lucrurilor ascunse, casa tuturor problemelor, casa cea mai profundă din punct de vedere psihologic. Acest individ are Pluto în casa a 12-a, semnifică lumea interlopă. E clar că avea legături cu oameni din diverse zone. Mai mult, disimulează, minte, este cinic, e un om care n-a iubit-o nici pe mama lui. Vine cu niște probleme din familie. E un tip instinctual, are Luna în Scorpion, în zona iubirii, deci clar îi place femeia, sexualitatea, dar desconsideră femeia, pentru el e un obiect”, a spus Minerva la Antena 3.

Alexandru Cumpănașu răbufnește din nou. Unchiul Alexandrei spune că ceea ce s-a întâmplat la Caracal este una dintre cele mai mari tragedii care s-au întâmplat vreodată în România, în ceea ce privește intervenția autorităților.

”E una dintre cele mai mari tragedii care a avut loc vreodată în România, prin incompetența, complicitatea, prin indolența, ticăloșia unor persoane din instituțiile publice, care au făcut fie voit, fie din lipsă de pregătire profesională, fie din nepăsare, un mare rău unui copil. Faptul că vorbim de Alexandra noi nu ne dăm seama că vorbim despre fiecare copil al acestei țări, fiecare femeie. Orice femeie poate fi luată de pe stradă oricând, batjocorită, omorâtă și Poliția sau Parchetul să intervină cum au intervenit aici. Sunt mult prea multe lucruri care nu au mers. Pot exista în orice oraș astfel de clanuri mafiote, polițiști care sunt mână în mână cu clanurile. E pur și simplu o tragedie. Oamenii care se uită la noi nu se uită doar pentru Alexandra, ci pentru soarta fiecărui copil care e în joc.

Ce părere am după o lună? Acest caz înseamnă ori începutul sau sfârșitul DIICOT-ului și Poliției Române. Dacă nu vor rezolva cazul fără dubii, din cauza unora din reprezentanții instituțiilor, aceste instituții vor ajunge să nu mai conteze deloc pentru populație. Sunt multe semne de întrebare. Avem dovezi de complicitate voită sau nevoită a procurorilor prin neimplicare. Codul Penal nu spune că infracțiunea e doar despre a face ceva, ci și despre a nu face, neglijență e puțin spus. Dacă o persoană cu putere publică ia decizia să nu facă ceva, poate să favorizeze un infractor. Din punctul meu de vedere, cele mai mari semne de întrebare sunt absolut de început până acum cam tot ce s-a întâmplat”, a mărturisit Alexandru Cumpănașu la Antena 3.