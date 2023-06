Astronautii de la NASA au ajuns în România. Motivul incredibil pentru care au aterizat la București

NASA și astronauții internaționali au ajuns în România pentru a sărbători viitorul explorării spațiului, precum și rolul României în Acordurile Artemis ale NASA. Fotograful Bogdan Petrice a avut ocazia unică de a-i fotografia prin intermediul colaborării cu Porsche România.

În perioada 11 – 14 iunie sunt prezenți la Bucureşti mai mulți astronauți NASA care iau parte la evenimentul AIM Higher România, organizat de Space for a Better World şi OP Global Events.

Cu ocazia acestui eveniment, Porsche Taycan a devenit mașina oficială a astronauților, iar fotograful Bogdan Petrice i-a surprins în ipostaze fericite pe străzile din București.

Din ședința foto fac parte Nicole Stott, NASA Astronaut, Aquanaut & Artist și Sara Sabry – primul şi singurul astronaut din Africa.

“Sunt fotograf de la vârstă de 19 ani și am colaborat de-a lungul timpului cu cele mai mari vedete din România. Însă, de data această, recunosc că am avut emoții la ședința foto. Simt un respect enorm față de astronauți și încă mi se pare incredibil că am avut șansa să fac un shooting cu astronauții NASA. Vreau să ii mulțumesc fotografului Radu Chindris pentru recomandare și pentru faptul că a făcut posibil acest lucru. Astronauții nu sunt vedete și nici nu apar prea des la tv, dar energia lor și dedicarea față de muncă au trecut dincolo de obiectiv și se simt în fotografiile surprinse”, spune Bogdan Petrice.

CTEȘTE ȘI: PRIMA GAURĂ NEAGRĂ CARE PLUTEȘTE, DESCOPERITĂ DE TELESCOPUL HUBBLE. ASTRONOMII PREVĂZUSERĂ EXISTENȚA SA, DAR ACUM AVEM DOVADA

Nicole Stott și Sara Sabry se află pentru prima oară în România.

„România, din mai multe motive, a fost întotdeauna pe lista mea de locuri pe care mi-am dorit să le vizitez. După ce am fost martoră la frumusețea acestei țări din spațiu, sunt încântată să o cunosc mai de aproape, având ocazia pentru prima dată să experimentez cultura și să cunosc oamenii din România.

Aștept cu nerăbdare să împărtășesc românilor impresii despre frumusețea explorării spațiale, în speranța că îi vom inspira atât pentru a explora dincolo de planeta noastră, cât și pentru a contribui la dezvoltarea de noi tehnologii. În cele din urmă, este în beneficiul planetei noastre și al tuturor formelor de viață să credem în explorare și în rezultatele aduse de acest domeniu.

Sunt deosebit de încântată să ajut la un uriaș proiect de artă spațială pe care îl vom desfășura alături de copii și familiile acestora la Space Days, pe 11-12 iunie, la Universitatea POLITEHNICA din București”, a transmis astronautul NASA Nicole Stott.

Detalii despre evenimentele AIM HIGHER ROMANIA