Atac cerebral suferit de un concurent de la Chefi la Cuțite. Jurații au rămas impresionați de povestirea lui Samuel

Un nou sezon al emisiunii Chefi la Cuțite a luat startul în acest weekend. A avut loc o premieră maraton, iar primele ediții au adus deja în fața celor trei jurați concurenți spectaculoși, cu talente culinare desăvârșite, dar și povești de viață impresionante. Printre aceștia se numără și Samuel Diță, concurentul care a reușit să îi impresioneze pe cei trei chefi. Acesta a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente ale existenței sale.

Samuel Diță este unul dintre concurenții care au ajuns în fața lui Florin Dumitrescu, a lui Sorin Bontea și a lui Cătălin Scărlătescu în a doua ediție a sezonului 12 Chefi la Cuțite. Acesta are 40 de ani, vine din Pitești, însă de mai bine de 13 ani este stabilit în Londra, acolo unde este antreprenor. Concurentul a reușit să îi impresioneze pe cei trei chefi atât cu povestea lui de viață, cât și cu preparatele culinare pe care le-a pregătit.

(CITEȘTE ȘI: ANTENA 1 DĂ LOVITURA ÎN NOUL SEZON CHEFI LA CUȚITE! DOUĂ SUPER-VEDETE LI SE ALĂTURĂ LUI BONTEA, SCĂRLĂTESCU ȘI DUMITRESCU)

„Atac cerebral și un infarct la 33 de ani”

Deși acum este un bărbat împlinit și are o familie frumoasă, viața lui Samuel Diță nu a fost mereu una ușoară. Acesta a plecat din România în urmă cu ani buni și a muncit din greu pentru a își întreține familia. Însă, în anul 2015, concurentul traversa un episod tragic al vieții sale.

După 76 de săptămâni muncite, fără pauză, corpul lui Samuel Diță a cedat, iar la vârsta de 33 de ani acesta trecerea printr-un atac cerebral, dar și un infarct. Bărbatul a povestit cu ochii în lacrimi momentele grele prin care a trecut, însă se bucură că acum a reușit să depășească toate problemele.

„A fost criza financiară. Noi am început o casă și ca tot omul, am vrut să ne îndeplinim visul. N-am reușit pentru că și-a pus amprenta criza. Și am considerat că trebuie să plecăm pentru o perioadă scurtă, însă viața a luat o altă întorsătură. Am fost nevoit să rămân acolo, să îmi aduc cei doi copii acolo, iar în 2015 când a venit băiatul nostru pe lume.

Am avut un incident pentru că am muncit din greu ca să îmi pot întreține familia. Am avut un atac cerebral și un infarct la 33 de ani! Am muncit 76 de săptămâni, fără pauză, ca să îmi pot susține familia. De la ora 8:00 dimineața până seara la ora 20:00. Și într-o bună dimineață când am vrut să mă trezesc, nu am mai putut. Aveam dureri mari de cap, s-a întors soția de la muncă și m-a găsit în pat. A sunat la Ambulanță, am fost transportat de urgență la spital unde s-a constatat că am avut un atac cerebral și un infarct.

Asta a fost doar începutul. Am fost conectat la aparate, iar ele nu au mai dat niciun semn la un moment dat, pulsul era 0. Soția mă ținea de mână, s-a uitat la mine pentru că îmi pierdusem vederea. Singurul lucru pe care mai puteam să-l simt era lacrima ei când mi-a căzut pe față. Am văzut cum mă ridic, pur și simplu! Mi-am văzut cum sufletul s-a ridicat! Mi-am văzut soția lângă capul meu, eu vedeam totul în jurul meu, dar nu fizic”, a povestit Samuel Diță, cu lacrimi în ochi.

În ceea ce privește bucătăria, Samuel Diță s-a aplecat asupra acestui domeniu în timpul pandemiei. Atunci a început să exploreze mai multe preparate culinare, iar acum își dorește să facă o carieră din asta. De această dată, concurentul a ales să îi impresioneze pe jurați cu o vită cu piure de mazăre și de țelină, o reducție de fructe de pădure cu coniac și baby morcovi. Preparatul lui Samuel Diță a reușit să obțină trei cuțite, iar concurentul a trecut în etapa următoare.

(VEZI ȘI: CUM ARATĂ ACUM ȘI CE S-A ALES DE GIANNY BĂNUȚĂ, PRIMUL CÂȘTIGĂTOR AL LUI CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU DE LA CHEFI LA CUȚITE)