Atenție români! O nouă metodă de înșelătorie a apărut în Bulgaria!

O nouă metodă de înșelătorie a apărut în Bulgaria, iar acest lucru a fost dezvăluit pe o rețea de socializare chiar de către o femeie care a fost la un pas să fie înșelată!

Aceasta a povestit cum era să fie păcălită într-o benzinărie din Bulgaria, iar cei care comentau spuneau că s-au lovit și ei de aceeași metodă practicată acolo. Femeia care a fost păcălită și și-a dat seama în ultimul moment a postat întreaga întâmplare pe grupul de Facebook ”Vacanțe sub 500 de euro”, pentru a-i preveni și pe ceilalți.

Relatarea femeii este halucinantă

”M-am gândit că aţi vrea să ştiţi şi voi o schemă faină prin care rămâneţi păgubiţi! Ieri am tranzitat Bulgaria şi am oprit la o benzinărie cu roşu, nu i-am reţinut numele, dar era după un OMV.

Am mers să plătim, suma era 45 leva, am încercat să plătim cu cardul, gen am pus cardul a făcut bip, scria ceva acolo, dar nu ne-a cerut pinul a zis doar că nu merge!

Am zis ok, zice doamna, „euro”? Zic da, ok, cât e, scoate un calculator face calcule de zici că era la test! Şi rezultatul ei zice 46 euro! Iniţial zic ok, îi dau 50 euro, scoate un păhărel din laterala casei şi îşi pune din el o sumă în casa de marcat! Iar ăia 50 îi pune în păhărel.

Mergem la maşină şi gândim puţin… dacă ar fi suma aia leva ar fi mai mare că euro… Ne uităm la cursul valutar, era o diferenţa de 21 de euro faţă de cât a cerut!

Mergem la ea, când i-am zis a uitat şi engleză şi tot, oh error sorry…nu ştiu ce! Ne dă suma de bani şi mergem la maşină, după am observat că avea şi în euro suma pe bon, prin urmare treaba cu calculatul, agitatul, eroarea era de faţadă să te facă de bani!”, a scris românca pe Facebook.

Sursa foto: Facebook