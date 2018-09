Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni! De ce este suspectat un român de la bord

Un avion a aterizat de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, de la Otopeni. Este vorba despre o aeronavă Turkish Airlines, care a cerut permisiunea de a ateriza de urgență pe principalul aeroport al Bucureștiului la ora 19.46.

Ministerul Sănătății anunță, într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX, că în urma unui apel primit la 112 marți seară, a fost anunțat că pasagerul aflat la bordul unei aeronave care urma să aterizeze pe Aeroportul Henri Coanda din București prezintă simptome de febră tifoidă. Sorina Pintea a precizat că apelul la 112 a fost făcut chiar de soția pasagerului. Bărbatul venea din Guineea.

„Sub coordonarea directa a ministrului Sanatatii, Sorina Pintea si a dr Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, care s-au deplasat la aeroport, echipa Directiei de Sanatate Publica Ilfov a demarat procedurile care se impun in astfel de situatii. Din echipa prezenta la aeroport a facut parte si Ion Iordanescu, secretar de stat la ministerul Transporturilor. In urma acestor proceduri s-a constatat ca pasagerul suferise de febra tifoia cu o luna in urma si este negativat, neexistand riscul de transmitere a acestei afectiuni”, transmite ministerul Sănătății.

Pasagerul, care acuza o stare de slăbiciune, a fost scos din aeronavă și transportat cu o ambulanță la Spitalul Victor Babeș în Capitală pentru stabilizare. Ceilalti 194 de pasageri au coborât din aeronavă în condiții de siguranță și nu există risc de contaminare, mai transmite ministerul Sănătății.