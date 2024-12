Atracția turistică unică din România care va dispărea! În locul ei se ridică un hotel de lux

Majoritatea românilor au auzit de Castelul de Lut de pe Valea Zânelor, din Porumbacu de Sus, județul Sibiu. Castelul a fost, până de curând, un adevărat magnet pentru turiștii de la noi, dar și cei de peste hotare. Ani la rând, zeci de mii de persoane curioase au bătut drumul pentru a vedea un peisaj parcă desprins din poveștile cu prințese. Ei bine, castelul a fost închis și urmează să se transforme, în adevăratul sens al cuvântului.

Castelul de Lut de pe Valea Zânelor este una dintre atracțiile din județul Sibiu, unde turiștii au mers de-a lungul anilor să vadă un peisaj parcă desprins din basmele cu prinți și prințese. Ei bine, castelul s-a închis și urmează să aibă parte de o adevărată transformare: se va deschide un hotel de lux, așa cum se dorea inițial.

Pentru că oamenii au rămas uimiți de frumusețea construcției, aceștia au început să viziteze castelul și să se fotografieze alături de el. Doar că, acum a venit momentul ca proprietatea să fie transformată în ce se dorea în primă fază. Anunțul a fost făcut și de reprezentanții Castelului de Lut, care au promis că nu va dispărea, ci va avea parte de o schimbare radicală. Acolo, se va deschide un hotel de lux și un restaurant pentru trecători.

„Castelul de lut Valea Zânelor nu dispare, doar se transformă. În urmă cu aproximativ 10 ani a început călătoria Castelului de lut Valea Zânelor, cu un scop clar de a deveni hotel, o oază de relaxare particulară, într-un univers cu totul special. Am visat încă de atunci la un proiect natural în care, cei care vor ajunge să poată petrece câteva zile magice, departe de tumultul vieții cotidiene, accesând o experiență unică.

De când castelul a prins formă interesul trecătorilor a fost unul ridicat și am primit cu multă căldură acest interes, acordând timp pentru a explica celor interesați ce urmează să fie Castelul de lut Valea Zânelor. Imediat după ce primii trecători au publicat imagini, interesul pentru locul inedit a crescut, și tot mai mulți vizitatori au ajuns pe proprietatea noastră.

Am continuat lucrările la hotel și totodată, în paralel cu acestea, am încercat să oferim acces celor ce își doreau să vadă castelul. Nivelul de interes a escaladat neașteptat, dar am primit în continuare vizitatori, sub un set de reguli care să ne permită controlul asupra fluxului, încât să nu împiedice lucrările de amenajare a interioarelor restaurantului și hotelului. Aceste lucrări sunt acum în curs de finalizare, fără a ne abate de la călătoria inițială”, se arată într-un comunicat transmis pe pagina oficială Castelul de Lut Valea Zânelor.