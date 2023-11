Au ajuns la America Express ca un cuplu, dar au fost despărțiți un an și jumătate. Povestea rupturii dintre Giulia și Vlad Huidu

În urmă cu mai bine de 11 ani, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu s-au căsătorit, iar de atunci au reușit să își construiască împreună o familie frumoasă. Cei doi și-au testat relația în aventura din America Epxress și au trecut cu bine testul, demonstrând că sunt o pereche cât se poate de unită. Însă, în urmă cu doar câțiva ani, lucrurile stăteau diferit în cuplul celor doi. Aceștia au ajuns chiar și la despărțire. Cum s-a întâmplat totul?

Acum, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formează un cuplu solid și pare că nimic nu poate să îi despartă. Însă, în urmă cu ceva ani, relația celor doi nu era la fel de bine sudată, iar aceștia chiar au ajuns la despărțire. Un an și jumătate au stat separați, însă în cele din urmă au realizat că nu pot rezista unul fără altul.

„Despărțirea a fost cel mai bun lucru”

Deși acum nu își mai văd viața unul fără altul, în urmă cu ceva timp, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au decis să se separe. Mai exact, după primii trei ani de relație, cei doi au trecut printr-o cumpănă. Reproșurile se adunau, certurile erau tot mai dese, așa că aceștia au decis să pună punct relației.

Vreme de un an jumătate au fost despărțiți, iar acum, privind în urmă, Giulia spune că separarea de la acea vreme a fost cel mai bun lucru care i se putea întâmpla. În timpul în care au stat departe unul de altul, cei doi și-au pus ordine în gânduri, au devenit mai siguri pe sentimentele lor și au concluzionat că împreună le este cel mai bine.

„Se zice că primul hop într-o relație este atunci când se împlinesc trei ani și noi am vrut să respectăm asta. Glumesc! Pe vremea aceea cred că amândoi aveam niște așteptări exagerate de la celălalt.

Eu îmi doream ca el să nu mai iasă la plimbare cu motorul, pentru că mi se părea periculos, deși asta e în continuare una dintre cele mai mari pasiuni ale lui. El își dorea ca eu să fiu mai des acasă și mai puțin la concerte.

Din multe certuri mici și banale am ajuns să ne despărțim. Despărțirea a fost însă cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla la momentul acela, pentru că ne-a ajutat să ne clarificăm sentimentele și dorințele”, a declarat Giulia Anghelescu, potrivit viva.ro.

Giulia Anghelescu, primul pas spre împăcare

După despărțire, Giula Anghelescu a fost cea care a făcut primii pași către o împăcare. Artista a realizat că trebuie să lupte pentru relația ei și așa a și făcut. Cei doi s-au împăcat, iar de atunci nimic nu a putut să îi mai despartă.

„Practic, eu am făcut mai mulți pași timp de un an și jumătate cât am fost despărțiți. Pur și simplu am simțit că trebuie să lupt pentru relația noastră.

A fost un proces de împăcare ce a durat foarte mult timp, practic am luat-o de la zero, mai stăpâni pe sentimentele noastre și mult mai maturi în decizii”, a mai spus Giulia Anghelescu.