Au ajuns la cuțite! Ce spune Loredana Chivu despre scandalul dintre ea și Doinița Oancea

Au ajuns la cuțite! Loredana Chivu este pregătită să îi deschidă proces Doiniței Oancea, după ce actrița a făcut o serie de comentarii la adresa ei, într-o emisiune de televiziune. Blondina a făcut declarații la Antena Stars vis-a-vis de situația dintre ea și actriță.

În cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Loredana Chivu a vorbit despre situația dintre ea și actrița Doinița Oancea. Blondina este pregătită să se judece cu aceasta, după ce a făcut o serie de comentarii la adresa ei, într-o emisiune TV. Doinița Oancea spunea despre ea că ar fi una dintre cele mai neîngrijite persoane din showbizul românesc și că nu și-ar merita statutul de vedetă. Loredana Chivu nu are de gând să lase „garda jos” și dorește să se judece cu Doinița Oancea. Pe rețelele de socializare, chiar blondina a spus: „O să rezolv totul în instanță. Atunci sunt sigură că fiecare o să fie foarte atent la ceea ce scoate pe gură și o să gândească de două ori înainte să denigreze o persoană pe care nu o cunoaște. Am ajuns să nu mai avem rușine și bun simț și să punem la pământ orice om pentru propiul folos. Promit că revin cu toate detaliile, dar asta după proces”.

Vezi și LOREDANA CHIVU S-A RĂZGÂNDIT ȘI VREA ȘI MAI MULȚI BANI! CANCAN.RO A AFLAT SUMA ULUITOARE PE CARE O CERE FOSTA ASISTENTĂ TV CELOR CARE I-AU DISTRUS POSTERIORUL

Astăzi, însă, Loredana Chivu a continuat, într-o emisiune de la Antena Stars, să vorbească despre situația în care se află cu Doinița Oancea. Blondina susține faptul că nu a vorbit niciodată despre alte persoane pe care nu le cunoaște, în spațiul public, iar despre actriță a spus că ”nu are cei șapte ani de acasă”.

„Nu mă regăsesc în ceea ce s-a spus și nu mă simt în vreun fel. Mă rog, nu are cei șapte ani de acasă. Nu vreau să jignesc și să întru în polemici. Eu nu am apărut niciodată la televizor să declar ceva urât despre persoane pe care nu le cunosc sau despre femei, mai ales când noi ar trebui să ne susținem. Eu sunt gata să nu las pe nimeni să treacă peste mine. O să fie un proces s-o rezolvăm”, a declarat Loredana Chivu.

Sursă foto: captură video Youtube