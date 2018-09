Au apărut imaginile cu Jojo! Iubita lui Paul Ipate, filmată în timp ce vrea să sărute o altă femeie: „Pup-o, mă!”

Surpiză de zile mari pentru fanii lui Jojo! Iubita lui Paul Ipate a fost filmată în timp ce vrea să se sărute cu… altă femeie!

Ei bine, în ciuda faptului că are iubit… Jojo a fost filmată în timp ce vrea să sărute o altă femeie. Da, nici nouă nu ne-a venit să credem când am văzut imaginile, dar… un ne-am liniștit când am aflat că totul face parte din scenariul celei mai noi producții românești ”Pup-o, mă!” care vă așteaptă în cinematografe din 26 octombrie.

Motive să nu o ratați? Umor autentic românesc, actori de mare excepție, peisaje ale României cum rar o să mai vedeți și multe altele pe care o să le descoperiți la cinema! Până una alta însă… vizionați trailer-ul care stârnește hohote de râs în doar câteva minute! (CITEȘTE ȘI: COSMIN SELEȘI, PLIN DE SÂNGE! CE I-AU FĂCUT ALIN PANC ȘI VĂRU’ SĂNDEL)

”Pup-o, mă!”, comedia anului

Se iau trei flăcăi strașnici, care au trăit de când se știu la stână, două mândre de oras, aflate într-un mare impas si un baci hapsân. Se amestecă bine si se presară cu tradiții românești, peisaje care îți fură ochii si multa voie bună. Rezultatul? O comedie savuroasă pe care să o povestești nepoților!

Bică, Tică si Horică au trecut de mult de vârstă însurătorii, dar mai au o șansă anul acesta si trebuie să profite de ea. Tot ce au de făcut este să meargă în sat, de Ziua Lânii și să pupe câte o fată. Tradiția spune că mândra pupată în această zi de sărbătoare rămâne a ta pe viață!

Pare simplu? Nu este deloc! Ținuți din scurt de un baci obsedat de avere, ei își petrec această zi cu oile și câinele Bobiță. Când totul pare pierdut, două mândre își fac o apariție de zile mari. Acum încep problemele, ei sunt 3, ele 2, apare și un strigoi, se aud împușcături, ziua e pe cale să se sfârșească, fetele de oraș nu sunt de nasul lor. Le vor pupa? Cine va rămâne fără pereche? Cum se va termina povestea? În mod sigur cu hohote de râs, demne de Comedia Anului.

Filmul este realizat în comuna Răchițele, de lângă Cluj, într-un cadru autentic românesc, cu peisaje cum numai la noi mai poți vedea. Din distribuția „Pup-o, mă!” fac parte Alexandru Pop (Varu Săndel), Cosmin Seleși, Alin Panc, Cătălina Grama, Constantin Cotimanis si Alexa Tofan. Filmul este regizat de Camelia Popa, după un scenariu de Salex Iatma.