Au făcut dragoste la Insula Iubirii? Sebastian şi ispita Oana s-au închis singuri în baie: „S-au frecat lavalierele”

Cristina de la Insula Iubirii a dezvăluit care este secretul dintre Sebastian și Oana. Fostul său iubit și ispita din Thailanda au uitat de camerele de filmare, dar partenera lui, nu. Momentul din baie a fost auzit de toată lumea, când s-au „fâșâit” lavalierele.

Insula Iubirii a ajuns la final, dar dezvăluirile de după emisiune, abia acum încep să apară. Întorși din Thailanda, foștii concurenți, dar și ispitele, povestesc ce nu s-a văzut pe post.

Șase cupluri au venit la emisiunea Antenei 1 pentru a vedea dacă relația poate trece de testul fidelității. Majoritatea au picat și au ales să plece înapoi în România, dar pe drumuri diferite. În această situație sunt și Sebastian și Cristina, după ce el a ales să se „serbeze” alături de ispita Oana, chiar în baia sa. (CITEȘTE ȘI: Insula iubirii 2022, finala. Care sunt cele două cupluri care au rămas împreună? Ce s-a întâmplat cu Teodora şi Alex, după ce s-au despărţit)

Ce au făcut, de fapt, Sebastian și Oana în baie?

De ziua lui Sebastian, ispita Oana a vrut să-i transmită ceva special „în alt fel”. Așadar, cei doi au plecat de la petrecere pentru a avea o clipă de intimitate. Concurentul a poftit-o pe blondină imediat în baia din camera sa.

„Am avut un moment de ziua mea în care am intrat în baia mea cu Oana și s-au fâșâit lavalierele. (…) Am intrat, alături de Oana, în baie și… nu știu, nu pot să-ți spun, am… am… ce am făcut, ce am făcut? Știu ce am făcut și o să vă spun pe finalul emisiunii”, a spus Sebastian, tot un zâmbet. Ce a uitat el să facă este să și spună ce a făcut, dar pare să fi păstrat secretul din spatele acelor „lavaliere”.

După ce momentul misterios s-a consumat, ispita i-a dat în dat o scoică pe care care i-a pus-o în palmă, un „simbol de încredere” pentru ei. Alături de aceasta, i-a dăruit și o brățară. Bucuros din cale afară, Sebastian i-a mulțumit Oanei „pentru cele trei cadouri”. Văzând momentul pe micile ecrane, mulți concurenți s-au gândit că al treilea cadou ar fi că au făcut dragoste în baie.

Acum, la final de emisiune, Cristina a făcut o mărturisire cu privire la momentul dintre fostul ei iubit, Sebastian, și ispita Oana. Fosta concurentă nu a putut să le confirme fanilor emisiunii presupunerea că cei doi au făcut dragoste, dar nici să o nege.

„Doamne, primisem foarte multe întrebări de acest gen. Văzusem și la Sebi pe Story că nu își dorește să divulge acest mic secret, așa că îi voi respecta decizia, a spus Cristina pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: Dream date fără inhibiții pe Insula iubirii. Daniel a rămas în ”costumul lui Adam” în ultimele 24 de ore petrecute alături de Cerasela)