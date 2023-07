Au fost dați afară! Cad primele capete în scandalul „Azilele groazei”, e știrea dimineții

Noi informații referitoare la scandalul „Azilele groazei”. La aproape o săptămână după ce au avut loc descinderi în mai multe cămine de bătrâni din țară, au apărut și primele demiteri. Până la momentul actual, au fost demise două persoane cu rang de subsecretar de stat. De altfel, pe lista celor „expulzați” din sistem se află și numele câtorva funcționari publici. Iată detaliile mai jos, în articol.

Au trecut șase zile de când au avut loc descinderi la mai multe cămine de bătrâni din București și Ilfov. În urma acestor acțiuni, o sută de vârstnici au fost găsiți într-o stare deplorabilă, maltratați și înfometați. Au fost preluați de autorități, iar cei care au avut nevoie de îngrijiri medicale au fost transportați la diverse unități medicale din Capitală. Între timp, autoritățile au deschis un dosar și fac cercetări în scandalul „Azilele groazei”. (vezi aici informații)

Potrivit ultimelor informații, au fost demise două persoane, până la acest moment. Este vorba despre doi oameni cu rang de susecretar de stat. Sunt parte integrantă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități din cadrul Guvernului României. De altfel, potrivit documentelor din Monitorul Oficial, cele două persoane sunt Mihai Tomescu și Adela Crăciun (președintele și vicepreședintele Autorității).

Oamenii legii au în vizor și alți funcționari publici de la Agenția de Plăți și Inspecție (ANPIS). Și, potrivit datelor, vor fi trași la răspundere și trei șefi din Poliție. De altfel, după aceste descinderi, Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că aproape 5.200 de centre ar urma să fie controlate.

Demiteri în scandalul „Azilele groazei”

De altfel, pe rețelele de socializare, Mihai Tomescu, președintele ANPDPD, a notat vineri, 7 iulie, un mesaj referitor la plecarea sa din funcție.

„Dragii mei, am luat astăzi act de decizia domnului Prim Ministru de a fi destituit din funcţia de preşedinte al ANPDPD. Eu mă consider o persoană demnă şi un profesionist şi nu vreau să comentez aceasta decizie. Pentru mine această funcţie nu a reprezentat o sinecură şi nu am o miză politică. Tot ceea ce am făcut a fost să mă pun în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi și să repun pe picioare o instituție care a pătimit atât de mult de-a lungul anilor. Au fost cel puţin cinci reorganizări sau desfiinţări succesive ale acestei instituţii în ultimii zece ani, fapt ce se răsfrânge şi în calitatea politicilor sociale din acest domeniu.

Legat de situaţia tragică şi cele petrecute în serviciile sociale apărute în spaţiul public zilele acestea, doresc să vă spun că monştrii care au avut aceste comportamente faţă de persoanele cu dizabilităţi trebuie să suporte consecinţele legii. Vă asigur însă că toate acţiunile noastre de control şi monitorizare au fost realizate cu profesionalism şi de echipe formate din oameni de înaltă calitate morală. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul şi îmbrăţişez comunitatea persoanelor cu dizabilităţi din România”, este mesajul scris pe Facebook de președintele ANPDPD.

