S-a întâmplat în Australia, unde un cuplu avea să aibă marea surpriză, după ce a umblat la produsele dintr-un supermarket. Cei doi au găsit în punga în care se afla salata și un șarpe, ba chiar unul veninos.

Alexander White și iubita lui Amelie Neate au mers la cumpărături, luni, într-un supermarket din Sydney, Australia. Acolo aveau să aibă marea surpriză. Au găsit puiul de șarpe, specie rară și veninoasă. „Se mișca și își scotea limba. De fapt, datorită limbii mi-am dat seama că nu este un vierme uriaş. Aș fi fost mai confortabil dacă era un vierme, ca să fiu sincer”, avea să povestească Alexander. (CITEȘTE ȘI: FOTO | O FEMEIE A GĂSIT ÎN CASĂ UN ȘARPE CU DOUĂ CAPETE)

Șarpele avea o lungime de aproximativ 20 de centimetri și stătea în amorțire în punga cu salată din frigiderul alimentar al supermarketului. White a luat punga și s-a dus cu ea la casa de marcat. Avea s-o bage în rucsac și să meargă spre casă, cu bicicleta, drum de aproximativ zece minute, potrivit The Guardian. „Nu aveam un cărucior, deoarece niciunul dintre noi nu avea o monedă la el”, a spus White.

Au găsit un șarpe veninos în punga cu salata luată de la supermarket!

Șarpele a apărut atunci când cei doi au început să despacheteze cumpărăturile. Au sunat la Wires, o organizaţie care se ocupă cu salvarea animalelor sălbatice, iar un reprezentant a ajuns la ei acasă. Aveau să afle, atunci, că şarpele era un pui dintr-o specie veninoasă şi agresivă. „Am crezut că asta înseamnă că are proprietăți medicinale. Se pare că înseamnă că, dacă ești mușcat, trebuie să mergi la spital destul de repede. Când sunt provocați, ei mușcă în mod repetat”, a afirmat Alexander White. (NU RATA: IMAGINILE CARE ÎȚI DAU FIORI! MEDICII AU SCOS UN ȘARPE DE 1,2 METRI DIN GURA UNEI FEMEI, DUPĂ CE REPTILA A INTRAT ÎN CORPUL EI ÎN TIMP CE DORMEA. VIDEO)

„Am avut un moment în care m-am gândit, dacă șarpele a apărut din altceva, nu din pungă. Am cam foșnit prin tot ceea ce cumpărasem, încercând să găsesc alţi șerpi. Dar părea destul de comod în salată și, după ce s-a uitat în jur, s-a întors în salată, s-a ascuns şi a adormit”, a adăugat White. „Am mâncat salata verde. Am spălat-o bine. Au fost câteva lucruri care păreau a fi excremente de şarpe, dar am spălat-o bine şi am mâncat-o astăzi, la prânz”, a încheiat bărbatul.