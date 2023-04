Ani la rând, relația dintre Florin Vasilică și mama lui nu a fost tocmai liniștită. Fiul regretatului artist Liviu Vasilică a mărturisit, însă, că au ajuns la sentimente mai bune și s-au împăcat. Au reușit să îngroape securea războiului! Iată mai jos, în articol, ce a dezvăluit artistul în vârstă de 39 de ani.

Au trecut aproape 19 ani de când Liviu Vasilică s-a stins din viață. După moartea interpretului de muzică populară, în familie s-au așternut, rând pe rând, probleme. Relația dintre Florin Vasilică și mama lui nu a fost deloc una liniștită, ani la rând purtând un adevărat „război”. În prezent, însă, apele s-au liniștit în familie și cei doi au reușit să ajungă la un consens.

În cadrul unui interviu, Florin Vasilică a mărturisit că el și mama lui s-au împăcat, după ani buni.

Florin Vasilică și mama lui au o relație bună, în prezent

În weekend, artistul și-a serbat ziua onomastică. Cu ocazia Floriilor, Florin Vasilică s-a reîntâlnit cu mama lui. Artistul în vârstă de 39 de ani a mărturisit, în cadrul interviului, că i-a făcut o surpriză frumoasă. Mai cu seamă, mama lui i-a dăruit un tort.

Timpul a mai „șters” din durere, iar artistul a mărturisit că, acum, nu mai este certat cu mama lui. În plus, cei doi locuiesc aproape unul față de celălalt, lucru care le permite să se viziteze mai des.

„Mama a venit și ea pe la mine pentru că noi, acum, nu mai suntem certați, suntem în relații foarte ok, am mai lăsat de la mine, am renunțat la acele lucruri care ne separau, și acum este totul bine. Eu cu mama stăm la o distanță de trei minute, așa că ajungem foarte repede, unul la altul. Ea de ziua mea onomastică (de Florii – n. r.) mi-a adus un tort cadou”, a mărturisit Florin Vasilică pentru Click.

Sursă foto: captură video YouTube