Augustin Viziru a slăbit 18 kilograme, după ce ajunsese să cântărească 104: “Am reușit fără dietă”. Care sunt secretele lui și cum arată acum

După ce a pierdut de mult timp lupta cu kilogramele, Augustin Viziru le-a declarat război! Actorul și-a dorit această schimbare ca să nu aibă probleme medicale mai târziu, dar și pentru că a făcut un pariu cu Iura Luncașu legat de rolul pe care îl joacă în cel mai nou film al regizorului și greutatea sa. Astfel: dacă ajunge să cântărească sub 80 de kilograme, Augustin Viziru va fi plătit pentru rolul din comedia regizată de Iura Luncașu, în caz contrar, el va presta gratis.

Augustin Viziru a slăbit 18 kilograme în două luni

Pariul e pariu… așa că Augustin Viziru, care a avut și probleme cu sănătatea din cauza herniei de disc, s-a pus pe treabă și a reușit să dea jos 18 kilograme în două luni. În mai puțin de trei săptămâni, carismaticul actor trebuie să mai slăbească opt kilograme. Dacă va reușit, el va câștiga pariul pus cu Iura Luncașu.

“Am fost profesor de sport, dar în urmă cu 10-15 ani. (…). Băi, ce să fac, mă chinui… am avut 104 kilograme și am slăbit 18 kilograme. (…). Da, am rol principal, e primul rol principal de «good boy (n.r.: băiat bun)». (…). Am slăbit 18 kilograme în două luni și mai trebuie să slăbesc 8 kilograme în 16 zile. Și dacă nu slăbesc alea opt kilograme, o să joc gratis în film (n.r.: comedia realizată în regia lui Iura Luncașu). Dietă nu prea am ținut, pentru că din punctul meu de vedere, nu e prea bună – după ce renunți la ele (n.r.: diete), pui totul la loc. Am redus alimentația, porțiile de mâncare, nu mai mănânc cu șase ore înainte să mă culc.

(…). Am făcut o hernie de disc. (…). Nu am mai putut să fac mișcare, dar ușor, ușor mi-am revenit și o să fac din nou mișcare. Chiar ultimul meu turneu internațional de biliard a fost o plăcere, am luat locul cinci în în primii 105. (…).”, a mărturisit Augustin Viziru în cadrul emisiunii “La Măruță”.

Augustin Viziru a vorbit de căsătorie la 37 de ani

Deși s-a spus de multe ori că formează un cuplu cu Doinița Oancea, actrița are pe cineva în viața ei, în timp ce Augustin Viziru încă își caută jumătatea.

“Eu m-aș însura. Îmi doresc, dar am ajuns la concluzia că trebuie să te înțelegi cu persoana respectivă. Sunt o persoană dificilă. La mine nu. E foart greu, e foarte greu să îți găsești pe cineva, mai ales la vârsta noastră. Am ajuns la chestia asta cu «vârsta mea» (…). Lumea, din cauza banilor e foarte stresară, încruntată, să ne mărească salariile Guvernul cu 70-80% (…)”, a mai afirmat carismaticaul actor.

Lucian Viziru, antrenor de tenis de câmp în Germania

După ce a decis să părăsească lumea showbiz-ului mioritic și România, Lucian Viziru s-a stabilit în Germania împreună cu frumoasa lui soție și fiul lor. Fratele artistului a povestit cât de implinit este acesta după ce a devenit antrenor de tenis de câmp și că are mulți sportivi. De asemenea, Augustin Viziru a mărtusirisit că e topil după nepoțelul său care are șapte ani.

“Fratele meu e în Germania, e bine. (…). A spus într-o zi: «Gata, nu mai vreau să apar, vreau să fac ceea ce a făcut bunicul nostru: să fiu antrenor de tenis de câmp. Asta e plăcerea vieții mele: să antrenez.». (…).

Nu, are un copil, dar care săracul i-a luat banii. (…). Am un nepoțel superb, mă topesc după el, are șapte ani. (…). Întâmplările urâte le uit imediat în viața mea, cred că subconștientul lucrează foarte bine. (…).”, a spus Augustin Viziru în cadrul emisiunii prezentată de Cătălin Măruță.

Ieri, Lucian Viziru și soția lui au sărbătorit opt ani de la nuntă. Partenera fostului actor a publicat mai multe poze din ziua în care s-au căsătorit și a scris un mesaj în dreptul lor.

“8 years ago?

#weddingday”, a notat soția lui Lucian Viziru pe pagina ei de Facebook.