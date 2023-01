Aurel Pădureanu, dezvăluiri dureroase după ce a urcat pentru prima dată pe scenă fără Cornelia Catanga: „Regret până voi muri…”

A trecut mai bine de un an de la decesul regretatei Cornelia Catanga, iar partenerul său, Aurel Pădureanu, încă nu poate trece peste dispariţia celui cu care a împărţit atâţia ani şi bune şi rele. De Revelion, cântăreţul a urcat pentru prima dată singur pe scenă, iar recent, în cadrul unui interviu a povestit ce a simţit în acele momente.

Aurel Pădureanu a urcat pentru prima dată pe scenă în faţa publicului fără partenera sa, Cornelia Catanga. Artistul mărturiseşte că nimic nu a fost la fel, iar lipsa acesteia au simţit-o toţi cei prezenţi la eveniment.

În ceea ce îl priveşte, cântăreţul povesteşte faptul că în prezent încearcă să se reinventeze pentru a supravieţui, deoarece vremurile s-au schimbat, iar acum totul este din ce în ce mai greu.

„Am cântat la două restaurante. Am rămas cam singurul mohican care mai cântă genul ăsta. Conștiința trece prin stomac.

Toți cântăreții de muzică ușoară cântă lăutărească. Mă duc unde sunt chemat. Trebuie să te reinventezi, să cânți și populară. Lumea a uitat ce înseamnă frumosul, melodiile de suflet… Trebuie să umblu puțin la repertoriu, altfel nu te bagă nimeni în seamă. Nu mai sunt restaurantele dinainte, unde cântam cu Cornelia, e enorm de greu să supraviețuiești, mai ales dacă nu ai niște relații puternice. Tot ce a fost frumos s-a terminat. Cornelia a fost un brand mare. Când începea să cânte muzică lăutărească, ea punea mâna pe acordeon, avea un succes teribil. Oamenii erau invidioși, și acum sunt. Am fost 32 de ani împreună, noi am avut o căsnicie frumoasă, nu am fost despărțiți niciodată. Ca să te duci la televiziune, trebuia să găsești un subiect, ca să aibă rating. Dar noi nu am fost despărțiți niciodată”, a spus Aurel Pădureanu pentru Impact.ro.

Aurel Pădureanu: „Regret până voi muri…”

De asemenea, Aurel Pădureanu a vorbit şi despre marele său regret pe care îl are în ceea ce o priveşte pe Cornelia Catanga. Cunoscutul artist a povestit faptul că nu îşi poate ierta modul în care a fost obligat să își înmormânteze soția.

În acelaşi timp, artistul regretă faptul că nu şi-a lăsat soţia acasă şi a decis să o ducă la spital. Acesta crede că lucrurile ar fi stat diferit, iar Cornelia Catanga nu ar mai fi fost îngropată conform regulilor aflate în vigoare la vremea respectivă.

„Regret până voi muri modul cum a fost înmormântată Cornelia, o artistă de primă mână. Să o bagi în sac de plastic. Îi puteam da în judecată, dar nu te poți pune cu statul. A fost la nivel mondial. E de râsul omenirii tot ce se întâmplă. Cum am fost păcăliți, la ce nivel. M-au obligat să o bag repede în pământ, cu jandarmi cu tot. Toată viața o să-mi pară rău că am dus-o la spital. S-a uitat atunci în ochii mei, că gata, o duc acolo”, a mai spus artistul.