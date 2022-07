Cornelia Catanga, dezgropată după mai bine de un an: „Cornelia avea fobie de insecte”

Cornelia Catanga a fost dezgropată după un an și patru luni de către membrii familiei sale în urmă cu câteva zile și mutată într-un alt loc special amenajat pentru cea care a reprezentat o sursă de inspirație pentru această generație. Decizia a venit când nimeni nu se aștepta.

„Regina muzicii lăutărești” se află acum într-un loc demn, datorită eforturilor depuse de Aurel Pădureanu, fiul celor doi, Alexandru, dar și ale oamenilor care au făcut tot posibilul pentru a da o mână de ajutor. Cel care i-a fost aproape Corneliei Catanga în ultimii săi ani de viață se declară pe deplin mulțumit de rezultatul final.

Cornelia Catanga, dezgropată și mutată într-un cavou de marmură

Deoarece s-a stins din viață din cauza infectării cu virusul Covid-19, Cornelia Catanga a fost îngropată potrivit regulilor impuse de atunci. Familia nu a avut voie să atingă sub nicio formă trupul acesteia, de aceea Aurel Pădureanu a făcut eforturi considerabile pentru a-i putea îndeplini artistei o ultimă dorință. Alături de tatăl său, Alexandru Pădureanu a ridicat un cavou din marmură.

„Mă bucur că am reușit să îi fac Corneliei mormântul, să fie așa cum merită o mare artistă cum a fost ea. I-am îndeplinit ultima dorință. Acum are un loc de veci așa cum și-ar fi dorit. Acum, sicriul nu mai este direct pe pământ, ci pe beton. Am făcut acolo două cripte. Cornelia avea fobie de insecte și nu voia să fie înmormântată direct în pământ. Și nu mai spun cât pământ s-a scos de pe ea, din groapă. Am dezgropat-o în martie, să-i pot face lucrarea de la mormânt! M-a ajutat domnul Adrian Videanu”, a declarat, pentru FANATIK, Aurel Pădureanu.

Potrivit declarațiilor oferite de fostul partener al Corneliei Catanga, întregul cavou i-a făcut pe membrii familiei să scoată din buzunar în jur de 8.500 de euro. Cei doi bărbați din viața Corneliei au fost ajutați de către oamenii care au iubit-o pe artistă, tocmai de aceea au reușit să construiască un loc în care va putea fi înmormântat și Aurel Pădureanu la un moment dat. Tatăl lui Alexandru recunoaște că încă mai suferă după ce a pierdut-o pe femeia pe care a iubit-o mai mult decât orice pe lume.