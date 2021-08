Au trecut patru luni de la moartea artistei Cornelia Catanga. Soțul acesteia, Aurel Pădureanu, poartă în continuare o durere foarte mare în suflet, după ce cântăreața a trecut în neființă. Mai mult decât atât, merge din două în două zile la cimitir, pentru a-i aprinde o lumânare, și o visează noaptea.

Aurel Pădureanu încă trece prin momente extrem de grele la patru luni de la moartea artistei Cornelia Catanga. Bărbatul a mărturisit în cadrul unui interviu faptul că din două în două zile merge la cimitir pentru a-i aprinde soției sale o lumânare, iar noaptea o visează. După decesul celebrei cântărețe, acesta a pierdut casa, iar acum stă în chirie.

„După moartea Corneliei nu am dat hainele ei, încă le păstrez, ele îmi alină sufletul atunci când mă arde dorul de ea. O să mai dau din ele, dar să văd la cine, cineva să merite lucrurile Corneliei. Nu vreau să le dau la oricine. Am și visat-o, normal, dacă mă gândesc non-stop la ea. Merg la cimitir din două în două zile, vorbesc cu ea, îi aprind o lumânare. Ultima dată am visat-o acum vreo săptămână, dar nu mai știu să îți spun cum anume”, a dezvăluit Aurel Pădureanu pentru impact.ro.

Există nopți în care Aurel Pădureanu o visează pe Cornelia Catanga. Cei doi au fost împreună zeci de ani și au clădit o familie și o carieră. În prezent, el locuiește într-un cartier din Capitală, în chirie, iar cheltuielile îl duc la aproapte 500 de euro, lunar: „Cu sănătatea sunt bine, nu mă plâng, iau doar pastile pentru tensiune. Sufletește sunt distrus, nu pot trece deloc peste cumpăna aceasta. Acum trăiesc doar pentru fiul meu Alexandru, pentru el lupt ca să îi fie bine. El este singura mea alinare. Nu te poți obișnui ca după o perioadă de conviețuit împreună, mai exact 32 de ani, în patru luni să uiți totul. Nu se poate așa ceva.

Acum stau în chirie la Piața Rahova, la fetița mea. Cheltuielile mă duc pe luna cam la 500 de euro. Asta înseamnă chiria, utilitățile și mâncarea lunară. Nu pot cere de la fata mea, vă dați seama. Este o sumă destul de măricică, este adevărat, dar nu am ce face”.

Merge zilnic la mormântul Corneliei Catanga

Vestea morții Corneliei Catanga a căzut ca un trăsnet în showbiz-ul românesc. Aurel Pădureanu și fiul său, Alexandru, sunt îngenuncheați de durere și nu își pot reveni nici măcar acum din șoc. Cornelia Catanga își doarme somnul de veci la Cimitirul Ghencea 1, acolo unde există un loc al familiei.

De când și-a înmormântat soția, Aurel Pădureanu merge zilnic la cimitir și își alină dorul. Nu înțelege de ce divinitatea i-a luat femeia iubită, însă știe că trebuie să-și adune forțele de dragul fiului său.

sursă foto: Arhivă Cancan