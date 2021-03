Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga, în lacrimi pentru Nelu Ploieșteanu: ”Să facă Dumnezeu o minune cu el”

”E fratele meu, e prietenul meu de 45 de ani. Dumnezeu să facă o minune cu el și să se întoarcă acasă, în sânul familiei. Sunt complet bulversat, vă rog să mă credeți. Am vorbit acum vreo două săptămâni, nu știu cu exactitate. Cânta în Moldova la un restaurant și l-am întrebat dacă mai cântă acolo, nu s-au închis restauratele, și zice: ”Nu, că aici nu s-au închis”. Nu avea nimic atunci, acum două săpămâni”, a declarat Aurel Pădureanu la Antena Stars.

Cornelia Catanga: „Trăim într-o frică, într-o teamă paralizată”

De la debutul pandemiei și până acum, atât Cornelia Catanga cât și soțul ei au trăit într-o teamă continuă. Cei doi artiști au încercat pe cât au putut să se ferească de virus și să fie cât mai atenți, dar cu toate acestea au căpătat o mică răceală.

”Să facă Dumnezeu o minune cu el, nu știu că am rămas, nu-mi găsesc cuvintele, vă dau cuvântul meu de om și de onoare, mai ales că suntem de aceeași vârstă. Trăim într-o frică, într-o teamă paralizantă. Și eu am fost răcit, și eu am tușit. Și Cornelia, efectiv, zilele astea, tot la fel a pățit, am răcit, ne ferim. Și Alexandra, la fel, a fost răcit.”, a mai sous artistul.

