Traumatizant! Cornelia Catanga a fost aruncată la naștere, după ce au crezut că a murit „Eram vânătă din cap până în picioare”

Detalii sfâșietoare! Cornelia Catanga ascunde o poveste de viață traumatizantă. Cântăreața fost adusă pe lume prematur, la 7 luni și cântărea doar 850 de grame, iar mătușa și bunica ei au aruncat-o sub pat, crezând că este moartă.

”Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus > Am fost aruncată sub patul în care era maică-mea. Bunica mea mi-a spus că în momentul în care m-au luat într-o cârpă m-au aruncat sub pat pentru că eram neagră vânătă toată și nu respiram. Și au zis pe cine să salveze, pe maică-mea sau copilul.” , a spus Cornelia Catanga în cadrul unei emisiuni de televiziune.

După câteva minute de la naștere, bunica și mătușa sau întors să se uite la ea, iar imediat ce au atins-o din nou Cornelia a început să plângă puternic, iar bunica și mătușa au realizat faptul că trăiește.

”Sora mamei mele a zis că ia să vedem ce e cu fata și atunci am început să țip”, a mai spus Cornelia Catanga. la Antena Stars.

