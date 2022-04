Aurul este metalul prețios din ce în ce mai căutat de oameni. Prețul lui, însă, este într-o continuă creștere, din cauza îngrijorărilor legate de războiul care are loc în Ucraina.

Mulți oameni se gândesc dacă este bine sau nu să investească în aur. Prețul metalului prețios a crescut, în cursul zilei de miercuri, din cauza îngrijorărilor legate de războiul din Ucraina. După ce Rusia a invadat teritoriul ucrainean, cererea pentru aur a crescut, iar metalul prețios este văzut prem un refugiu financiar sigur.

Aurul, din ce în ce mai căutat. Ce se întâmplă cu prețul metalului prețios

În cursul zilei de marți, prețul a atins un maximum al ultimei luni, și anume 1978,21 dolari. Aurul spot a crescut cu 0,2%, prețul fiind de 1969,61 de dolari per uncie. De asemenea, contractele futures au scăzut cu 0,1%, la prețul de 1973,70 de dolari. Jeffrey Halley, analist senior la OANDA (companie de schimb valutar) a declarat faptul că metalul prețios este văzut ca un refugiu financiar, având în vedere situația din Ucraina: ”Aurul este văzut drept un refugiu în această săptămână, pe măsură ce temerile legate de inflație sporesc, creșterea Chinei se poticnește, iar războiul din Ucraina se pregătește pentru etapa a doua”.

De asemenea, argintul spot a crescut cu un procent de 0,5%, la 25,48 de dolari per uncie. Platina a crescut cu un procent de 0,7%, la 971,96 de dolari per uncie. Totodată, paladiul a crescut cu un procent de 2,7%, la 2387,77 de dolari per uncie, arată digi24.ro.

Sursă foto: Pixabay