AVA, imagini nemaivăzute de la nuntă. Ce dietă minune a ținut artista pentru a arăta spectaculos în cea mai importantă zi din viața ei

În această vară, AVA a sărbătorit un an de zile de când a avut parte de cea mai frumoasă zi din viața ei, și anume, nunta. Alături de Bogdan, cunoscut profesional și ca dj Kobin, AVA a spus „DA”, iar cei doi îndrăgostiți s-au bucurat de o petrecere ca-n povești cu sute de invitați.

Frumoasa cântăreață vrea să arate ca trasă prin inel, așa că a recurs la dieta scandinavă NUPO, un regim alimentar care a câștigat multă popularitate în ultimul timp, pentru a încăpea în rochia de mireasă și pentru a se simți confortabil în cea mai importantă zi din viața ei.

Artista a reușit să slăbească în aproape o lună de zile, peste 7 kilograme, ceea ce a făcut-o să fie o mireasă mai mult decât fericită. Însă, AVA nu s-a oprit aici și a mai dat jos mai multe kilograme, dar tot nu a ajuns la forma mult dorită. Cântăreața se află și acum într-un proces de slăbire și până nu ajunge la greutatea ideală pentru ea, cea de 60 de kg, AVA nu se lasă.

„Dieta scandinavã NUPO pe care am ținut-o și o țin, cu anumite pauze și mișcare, m-a ajutat să mă restructurez pe această parte și pânã nu ajung la greutatea pe care am avut-o în trecut, și anume 60 de kilograme, atunci când eram o mică gazelă, nu o să mă las. Mă simt foarte bine că nu mă înfometez, nu mai sunt frustrată, nu mai am stresul că ce imi gătesc, ce mânânc. Alimentația din punctul ăsta de vedere la dieta scandinavă este foarte bine stabilită prin cele șase mese diverse zilnice, pentru că, conține toți nutrienții necasari de care avem nevoie”, a declarat AVA despre dieta pe care o ține.