Avem amănunte în premieră despre nunta Andreei Bălan! 3 rochii de mireasă, 2 torturi, 200 de invitați + Meniul cuprinde…

Nunta Andreei Bălan va fi, fără doar și poate, evenimentul anului 2019! Artista a angrenat o uriașa desfășurarea de forțe pentru ca totul să iasă perfect, de la meniul sofisticat care va surprinde toată audiența, până la ținute, care cu siguranță vor fi apreciate de toți invitații. Detaliul care va face diferența față de alte nunți din showbiz o reprezintă mărturiile, cu adevărat speciale, care vor rămâne într-adevăr o amintire de neuitat! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are detalii și imagini în exclusivitate.

Pe 15 septembrie, Andreea Bălan și George Burcea își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu. Tot în aceeași zi, cei doi au decis să o boteze și pe micuța Clara. Ceremonia religioasă va începe la ora 17.00 și se va ține la Biserica Sfânta Treime Dudești, iar invitații, 200 la număr, sunt așteptați la petrecere începând cu ora 19.30.

Așa cum artista a anunțat public, nașii de cununie vor fi Monica Davidescu și Aurelian Temișan, iar nașii de botez ai micuței Clara vor fi tot aceștia, dar și Iulian Burciu, un prieten bun de-al Andreei Bălan și de-al lui George Burcea.

Cel mai greu a fost alegerea rochiilor, mai ales că Andreea și-a dorit trei ținute, una mai spectaculoasă decât cealaltă. Pe una dintr ele va fi brodată povestea lor de dragoste, dar și numele lui George și al Clarei.

”Trei rochii de mireasă e suficient, nici nu am timp să mă schimb cu toate. Una va fi la biserică și va avea o trenă foarte lungă și grea. Are modele speciale pe ea. Merg la probă, în fiecare săptămână. E minunat! Stau între rochii de mireasă. A doua va fi la vals, e specială pentru dans. Nu are trenă, este mai scurtă și despicată să pot să dansez. Ultima este o surpriză, nu este o rochie, e altceva! E o surpriză! Una e alb cu puțin roze, una este alb cu puțin argintiu și cealaltă este argintie”, a explicat artista.

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a aflat în exclusivitate că tematica nunții, dar și a botezului micuței Clara Maria, va fi ”în Paradis”!

Meniul va cuprinde numai preparate fine și extravangante: Terină de foie gras cu mușchi de vită, mușchi de porc, legume, napaj din zmeură și chutney de ceapă roșie, inimioare din Mozarella, Ricotta, Parmezan, Pesto și roșii Cherry concasate cu mentă salată de vinete pe pat de pâine de casă din făină de porumb; Guacamole cu crem de leche și scalie crocantă din Prosciutto; Homemade pancake cu spumă de brânză, ou de prepeliță și icre roșii; Tortilia în crustă de susan roșu cu piept de pui și trufe de pădure; Roast beef și mousse de hrean servite pe cruton crocant; Tartar de somon cu brânză Ricotta, Mascarpone și jeleu de mango servit pe biscuit de casă dulce sărat.

Nu vor lipsi, evident, tradiționalale sarmale în foi de varză murată și sarmale în foi de viță de vie, alături de Polenta la grătar, spumă de smântână și ardei iute + Tornedo din piept de curcan cu sferă moleculară din Gorgonzola și pulbere de Prosecco, învelit în Pancetta, cu sos de trufe și sos de fructe de pădure, alături de ceafă de porc marinată cu ierburi aromatice, servite cu julienne de praz crocant, piure mediteranean și sparanghel la grătar.

În ceea ce privește băutura… va fi un open bar extrem de generos în oferte! Iar torturile vor fi două, unul de nuntă, celalălalt de botez.

În timp ce invitații se vor bucura de preparatele de pe masă, atmosfera va fi întreținută de Ristei Band și Red Blondes, iar colegul de scenă al Andreei, Petrișor Ruge va oferi un moment coregrafic de neuitat.

De asemenea, Andreea și-a dorit ca micuța Clara Maria să aibă și ea un ”moment” al ursitoarelor, așa cum se întâmplă la petrecerile de botez. La final, cei 200 de invitați vor pleca acasă cu o mărturie specială, o brățară din aur care simbolizează o aripă de înger.

