Au lăsat certurile în trecut! Andreea Bălan şi-a invitat tatăl la nuntă: “Situația este foarte ok, este foarte bună!”

Andreea Bălan este pe ultima sută de metrii cu pregătirile pentru nuntă! Frumoasa blondină a făcut câteva dezvăluiri despre marele eveniment, iar una dintre bucuriile artistei este că tatăl său o să fie alături de ea.

Artista a declarat că totul este bine între ea şi tatăl ei, Săndel Bălan, deşi, s-a spus de nenumărate ori în ultimul timp că relația lor nu este tocmai așa cum pare. Andreea Bălan a precizat că nu este certată cu Săndel Bălan şi că acesta va veni, fără dar şi poate, la nuntă, pe 15 septembrie.

„Situația este foarte ok, este foarte bună! Ei zic că nu ne-am înțelege, că relația nu ar fi ok. E totul ok, tata a fost și la botezul celeilalte fetițe și vine și acum. Normal că vine, evident că vine, dar faptul că, de exemplu, nu a fost la cununia civilă, vezi Doamne suntem certați. Nu! NU au fost la cununia civilă nici părinții lui George, nici bunicii, a fost ceva ad-hoc și nu avea sens să chemăm toată familia când semnăm niște acte. Dar la nuntă o să vină tot clanul, toată familia”, a spus Andreea Bălan pentru Viva!.

Andreea Bălan, nuntă la doi ani după ce s-a cunoscut cu George Burcea

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din țara noastră și asta pentru că este nelipsită de pe scena muzicală din România încă de pe vremea când era doar o copilă și cânta în trupa Andre, alături de Andreea Antonescu. După destrămarea trupei, Andreea Bălan a început cariera solo, bucurându-se de mare succes. Artista a anunțat că este căsătorită cu actorul George Burcea în luna martie a anului 2017. La scurt timp, cei doi au devenit părinții unei fetițe pe nume Ella. În data de 6 martie 2019, Andreea Bălan și-a strâns pentru prima oară în brațe cea de-a doua fetiță, Clara Maria, după nașterea căreia a avut mari probleme de sănătate, iar viața i-a fost pusă în pericol.

Căsătoria inițială a Andreei Bălan cu George Burcea a avut loc în afara României, în Los Angeles, însă nu a fost una oficială, ci doar o ceremonie romantică pe o plajă, unde un pastor i-a cununat. Cu toate acestea, artista a declarat că, din acel moment, ei s-au simțit soț și soție.

Totuși, Andreea Bălan și George Burcea s-au cununat civil, în România, în 10 august, iar cântăreața a radiat de fericire alături de soț, de fiicele lor – Ella și Clara – și, bineînțeles, de nași – Monica Davidescu și Aurelian Temișan.

Pe data de 15 septembrie, Andreea Bălan și George Burcea vor face nuntă și botez în același timp, iar de data aceasta va fi o ceremonie oficială la care cei doi au sute de invitați.