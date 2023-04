Avem calculul! Câţi bani a luat Bianca Patrichi de la Pro TV pentru 16 săptămâni la Survivor România? Suma nu este de neglijat

În ediția de miercuri, 26 aprilie 2023, a emisiunii Survivor România a avut loc încă o eliminare. De această dată, cea care a plecat acasă este Bianca Patrichi. După 16 săptămâni de stat în jungla din Dominicană, blondina a fost eliminată. Cât a încasat Bianca Patrichi de la Pro TV pentru întreaga perioadă pe care a petrecut-o în competiție.

Săptămâna aceasta, în cursa pentru eliminare au intrat Bianca Patrichi și Andrei Krișan. Blondina a fost nominalizarea colectivă a tribului, iar Andrei a fost nominalizarea purtătorului colanului de imunitate, Robert. În urma voturilor telespectatorilor, Bianca Patrichi a fost eliminată. Fosta Faimoasă a plecat acasă cu capul sus și fără regrete.

Chiar dacă nu a ajuns în finală și nu a avut o șansă la marele premiu, Bianca Patrichi nu a plecat acasă cu mâna goală. Pentru fiecare săptămână pe care a petrecut-o în competiție, blondina a încasat câte 1.000 de euro. Bianca a petrecut 16 săptămâni la Survivor România 2023, așa că, un calcul simplu arată că tânăra s-a întors în țară cu 16.000 de euro.

(CITEȘTE ȘI: CE I-A SPUS ANDREI KRIŞAN LA URECHE BIANCĂI PATRICHI, DUPĂ CE A FOST DATĂ AFARĂ DE LA PRO TV? COLEGII S-AU UITAT LUNG)

„Vreau să ies fără regrete”

După ce a aflat rezultatul voturilor, Bianca Patrichi și-a stăpânit, cu greu, emoțiile. Blondina și-a impus să nu plângă și le-a spus tuturor că pleacă fără regrete. Fosta concurentă consideră că a dat tot ce a avut mai bun în cadrul competiției și este mulțumită de traseul pe care l-a avut până în acest punct. De asemenea, Bianca s-a arătat bucuroasă de faptul că Andrei Kirșan rămâne în competiție și l-a încurajat să ajungă cât mai departe.

„Am promis că nu mai plâng, încerc să îmi menţin emoţiile undeva mai jos de gât! Ce pot să zic? Felicitări! Şi ne vedem în maximum 4 săptămâni, abia aştept să îi văd pe toţi. M-am tot gândit dacă am regrete, nu am! Vreau să ies fără regrete, cred că am dat tot ce am avut, am arătat tot ce am avut mai bun. Mă bucur că a rămas Krişan, bravo! Asta arată că lucrurile sunt făcute aşa cum trebuie.

Am luptat mult să schimb, la mine, teama de mine, îmi era teamă că nu o să pot face faţă acestui show. Sunt mândră că am ajuns până aici! Sunt în top 3, am ajuns într-un punct departe, am făcut ceva bine, clar. Am înţeles că trebuie să îţi exprimi părerile, în loc să le ţii în tine şi să fie tensiuni. M-a întărit foarte tare această experienţă, aveam nevoie de ea! De asta am fost aici, zic eu”, a spus Bianca Patrichi.

(VEZI ȘI: BIANCA PATRICHI ȘI-A DAT JOS SUTIENUL LA SURVIVOR ROMÂNIA, ÎN FAȚA TUTUROR! CONCURENTA PRO TV NU A AVUT NICIO JENĂ)