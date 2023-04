Ce i-a spus Andrei Krişan la ureche Biancăi Patrichi, după ce a fost dată afară de la Pro TV? Colegii s-au uitat lung

Se strâng rândurile la Survivor România 2023. Recenta ediție a emisiunii din Republica Dominicană a adus încă o eliminare. De această dată, cea care o să meargă acasă este Bianca Patrichi. După patru luni petrecute în jungla din Dominicană, blondina se întoarce în România. Publicul a decis, iar Bianca a plecat din competiție cu capul sus și fără regrete.

Un nou concurent și-a încheiat aventura la Survivor România 2023. De această dată, în cursa de eliminare au intrat Bianca Patrichi și Andrei Krișan. Prima a fost votată de către trib, iar cel de-al doilea a fost propus direct de către purtătorul colanului de imunitate, Robert. În urma voturilor publicului, Bianca Patrichi a fost cea pentru care competiția s-a încheiat.

Înainte să plece, Bianca și-a strâns în brațe colegii. Atunci când blondina a ajuns la Andrei Krișan, fostul Războinic a avut un mesaj important să-i transmită. Cei doi s-au îmbrățișat, iar Andrei i-a șoptit la ureche câteva cuvinte. Tânărul i-a spus Biancăi Patrichi că este foarte bucuros că a cunoscut-o și a complimentat-o.

„Îmi pare bine că te-am cunoscut, să știi. Ai fost un plus mare”, i-a spus Andrei Krișan, Biancăi Patrichi.

„Vreau să ies fără regrete”

Bianca Patrichi a rezistat mai bine de trei luni în Republica Dominicană și este cât se poate de mulțumită de parcursul ei în cadrul competiției. Tânăra a plecat acasă cu capul sus și fără regrete. Concurenta s-a arătat încântată de faptul că Andrei Krișan rămâne în competiție și nu are nici urmă de resentiment. Înainte să plece, Bianca Patrichi le-a spus colegilor rămași în competiție că o să fie cu ochii pe ei și o să îi urmărească de acasă.

„Mă bucur pentru Krișan că rămâne, pentru că mi se părea nedrept. Cu colegele mele o să mă văd imediat cum se termină acest show. O să le susțin cât pot de mult, de acasă, din fața televizorului. Vreau să cred că am arătat tot ce am avut mai bun.

Am promis că nu mai plâng, încerc să îmi menţin emoţiile undeva mai jos de gât! Ce pot să zic? Felicitări! Şi ne vedem în maximum 4 săptămâni, abia aştept să îi văd pe toţi. M-am tot gândit dacă am regrete, nu am! Vreau să ies fără regrete, cred că am dat tot ce am avut, am arătat tot ce am avut mai bun. Mă bucur că a rămas Krişan, bravo! Asta arată că lucrurile sunt făcute aşa cum trebuie”, a spus Bianca Patrichi, după aflarea voturilor.

