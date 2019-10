Avem dovada! Falsul medic Matteo Politi s-a apucat de taximetrie!

După ce a fost pus în libertate, falsul chirurg italian a fost nevoit să se reprofileze. Matteo Politi s-a apucat de taximetrie, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, dovada. (CITEȘTE ȘI: EX-PATRONUL MILIONAR AL FCSB-ULUI A RUPT-O DEFINITIV CU SOȚIA! A DANSAT ”CORP LA CORP”, ÎN NUBA, CU O TALENTATĂ!)

Matteo Politi – alias Matthew Mode – a făcut implanturi mamare, rinoplastii şi a mărit buzele mai multor românce, folosind și un nume fals, deși nu avea drept de liberă practică în România și nici studii de specialitate. La începutul lunii februarie, Matteo Politi – acuzat că a operat în mai multe clinici private din București – a fost prins de polițiștii de frontieră de la Curtici în timp ce încerca să fugă din România. După ce a scăpat de arest, italianul și-a găsit fericirea alături de o brunetă sexy și se pare că, între timp, s-a apucat și de… taximetrie.

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia tuturor detaliilor legate de noua ocupație a falsului chirug italian. (NU RATA: VACANȚĂ ÎN CUBA ÎN RESORTURI EXCLUSIVISTE & IAHTURI LUXOASE PENTRU ”TRIPLETA” DE LA OLT CARE A JEFUIT BUGETUL DE STAT)

A luat o comandă de pe Strada Magnetului

Potrivit unor surse D.A.S. categoria A, de când a fost pus în libertate, Matteo Politi s-a orientat către meseria de taximetrist. Mai exact, italianul care a fost acuzat că a făcut operații estetice ”la negru” este, mai nou, conducător auto la o aplicație de car sharing. De curând, proaspătul șofer de taxi a încasat aproape 20 de lei pentru o cursă pe care a efectuat-o pe ruta: Strada Magnetului – Calea Dorobanți. Din câte se pare, italianul vrea să demonstreze autorităților că este un băiat muncitor și poate să se reprofileze în fucție de situație. (NU RATA: MARIO IORGULESCU, FILMAT LA VOLAN CU 130 KM/ORĂ PRIN BUCUREȘTI ÎNAINTEA ACCIDENTULUI)

”Am fost amenințat, șantajat de oameni cu legături în lumea interlopă”

“Arestul m-a schimbat. A fost foarte greu. Am trecut prin momente cumplite, am avut și probleme de sănătate”, a spus Politi la numai o zi după ce a revenit în libertate.

În perioada de detenție a rămas fără prieteni, fără bani, dar și fără iubită. Ioana, femeia care i-a jurat să îl apere, l-a părăsit și s-a întors împotriva lui.

“M-a durut ce a făcut Ioana. Eu am vrut doar să o ajut. Nu e adevărat nimic din ce a spus și nu înțeleg de ce a făcut asta”, a relatat Matteo Politi. În continuare, acesta a susținut că este calificat pentru meseria de chirurg.

“Eu am studii, dar diplomele mele nu au fost obținute aici. Nu am opt clase, cum s-a spus. Am venit în România să profesez ca medic și am făcut asta. Sunt lucruri pe care trebuie să le spun. Am fost amenințat, șantajat de oameni cu legături în lumea interlopă. Sunt oameni care mi-au spus că mă lasă să operez în clinicile lor dacă le dau procent din tariful meu”, a mai susținut Matteo Politi.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)