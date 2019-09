Primele imagini cu Matteo Politi & noua iubită + declarații în exclusivitate

După ce a scăpat de măsura arestului preventiv, falsul chirurg italian a fost lovit de săgeata lui Cupidon. De aproximativ trei luni, Matteo Politi trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu o brunetă focoasă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini și declarații savuroase. (CITEȘTE ȘI: A ÎMPRĂȘTIAT O PUNGĂ CU FECALE ÎN CEL MAI CUNOSCUT CAZINOU DIN ROMÂNIA)

Matteo Politi – alias Matthew Mode – a făcut implanturi mamare, rinoplastii şi a mărit buzele mai multor românce, folosind și un nume fals, deși nu avea drept de liberă practică în România și nici studii de specialitate. La începutul lunii februarie, Matteo Politi – acuzat că a operat în mai multe clinici private din București – a fost prins de polițiștii de frontieră de la Curtici în timp ce încerca să fugă din România.

“M-a acceptat așa cum sunt”

După ce a scăpat de arest, italianul și-a găsit fericirea alături de o brunetă sexy. De aproximativ trei luni, Politi trăiește o poveste de dragoste mai ceva ca-n filme și e atât de fermecat de frumusețea româncei încât pare hotărât să facă ”marele pas”. (VEZI AICI: MEDICUL FALS MATTEO POLITI A PĂCĂLIT AUTORITĂȚILE ROMÂNE CU O DIPLOMĂ DIN KOSOVO)

"Suntem împreună de trei luni. Ne-am mutat împreună pentru că simt că este o relație extrem de serioasă. O apreciez enorm pentru că m-a acceptat așa cum sunt și pentru că nu stă cu mine din interes. Nu exclud varianta ca în viitorul apropiat să o cer de soție. Avem planuri mari. Ea lucrează la restaurantul unui prieten de-al meu, dar vreau ca în viitor să îmi deschid o clinică unde o să muncim amândoi. Îmi doresc să construiesc ceva împreună cu iubita mea. Și îmi doresc să fac un film și o carte despre viața mea", a declarat Matteo Politi.

A susținut că starea de arest preventiv îi încalcă dreptul la mediere

Avocaţii "medicului" au cerut, la un moment dat, judecătorului de drepturi şi libertăţi, care analiza o propunere de prelungire a arestării preventive a clientului lor, să îl lase pe acesta în libertate pe motiv că Matteo Politi se află în plin proces de împăcare cu victimele sale.

”Am fost amenințat, șantajat de oameni cu legături în lumea interlopă”

“Arestul m-a schimbat. A fost foarte greu. Am trecut prin momente cumplite, am avut și probleme de sănătate”, a spus Politi la numai o zi după ce a revenit în libertate.

În perioada de detenție a rămas fără prieteni, fără bani, dar și fără iubită. Ioana, femeia care i-a jurat să îl apere, l-a părăsit și s-a întors împotriva lui.

“M-a durut ce a făcut Ioana. Eu am vrut doar să o ajut. Nu e adevărat nimic din ce a spus și nu înțeleg de ce a făcut asta”, a spus Matteo Politi. În continuare, acesta a susținut că este calificat pentru meseria de chirurg.

“Eu am studii, dar diplomele mele nu au fost obținute aici. Nu am opt clase, cum s-a spus. Am venit în România să profesez ca medic și am făcut asta. Sunt lucruri pe care trebuie să le spun. Am fost amenințat, șantajat de oameni cu legături în lumea interlopă. Sunt oameni care mi-au spus că mă lasă să operez în clinicile lor dacă le dau procent din tariful meu”, a mai susținut Matteo Politi.

