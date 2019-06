Medicul fals Matteo Politi a păcălit autoritățile române cu o diplomă din Kosovo: ”Rectorul Universității a fugit cu toate registrele…”

Matteo Politi – medicul cu 8 clase – a reușit să se ”strecoare” pe sub nasul celor care ar fi trebuit să nu-i permită accesul în sălile de operație și a devenit personajul principal într-un scandal uriaș.

Italianul a fost pus în libertate, după patru luni de arest, iar într-un interviu pe care l-a acordat pentru observator.tv încearsă să demonstreze că nu a fost rău intenționat și că avea, totuși, dreptul să profeseze. Judecătorii din Bucureşti au decis să înlocuiască măsura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar în cazul lui Politi.

Matteo Politi, alias Matthew Mode, a făcut implanturi mamare, rinoplastii şi a mărit buzele mai multor românce, folosind și un nume fals, deși nu avea drept de liberă practică în România și nici studii de specialitate.

„Eu sunt născut în Venezia, iar în Italia planurile de studii sunt, probabil, diferite de România. Am Bacalaureatul și diploma de Medicină Generală. După ce termini Medicina Generală, trebuie să te specializezi. Cum se spune în România, rezidențiat. Eu am făcut cursuri de chirurgie cosmetică, trei ani și jumătate, dar nu este un rezidențiat, sunt cursuri de implant mamar, minilifting facial și abdominaplastie”, spune Politi.

Matteo Politi a obținut o diplomă în Kosovo, diplomă care l-a ajutat să păcălească autoritățile din România, numai că – atunci când vine vorba despre modul în care a obținut-o, italianul a oferit un răspuns năucitor:

„E un pic cam complicat, pentru că rectorul Universității a fugit cu toate registrele…”, a fost răspunsul falsului medic.

Matteo Politi: "Am fost amenințat, șantajat de oameni cu legături în lumea interlopă"

“Arestul m-a schimbat. A fost foarte greu. Am trecut prin momente cumplite, am avut și probleme de sanatate”, spune Politi la numai o zi de când e iar în libertate, citat de spynews.ro.

În perioada de detenție a rămas fără prieteni, fără bani, dar și fără iubită. Ioana, femeia care i-a jurat să îl apere, l-a părăsit și s-a întors împotriva lui.

“M-a durut ce a făcut Ioana. Eu am vrut doar să o ajut. Nu e adevărat nimic din ce a spus și nu înțeleg de ce a făcut asta”, răspunde Matteo celor spuse de Ioana. În continuare acesta susține că este calificat pentru această meserie.

“Eu am studii, dar diplomele mele nu au fost obținute aici. Nu am 8 clase, cum s-a spus. Am venit în România să profesez că medic și am făcut asta. Sunt lucruri pe care trebuie să le spun. Am fost amenințat, șantajat de oameni cu legături în lumea interlopă. Sunt oameni care mi-au spus că mă lasă să operez în clinicile lor dacă le dau procent din tariful meu. A venit momentul să știe toată lumea cine sunt și să demonstrez totul”, a explicat Matteo.

