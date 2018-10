Aventurile lui Codin Maticiuc la Salonic: ”Îl ține Dumnezeu să termine lucrarea sau îl cheamă la el?”

Aventurile lui Codin Maticiuc sunt multe și, de regulă, spumoase. Așa s-a întâmplat și la Salonic, iar Codin a povestit întâmplarea pe pagina sa de socializare. Totul a plecat de la o întârziere a TAROM-ului, ceea ce l-a determinat pe Codin Maticiuc să caute o… priză. De la priza asta a început, apoi, totul…

Codin se afla la Salonic, venind către România. Numai că socoteala de ”acasă” (hai să spunem de la Salonic) nu se potrivește cu cea din… aeroport, așa că omul află că avionul TAROM va avea întârziere din cauza codului galben de vânt de la București. Și, rotindu-și privirile, Codin Maticiuc vede un preot.

”La București au anunțat cod galben de vânt, 70 de km/h dar eu am ginit un preot și mi-am luat un pic de forța de la el. Doar n-or construi astia magaoaia aia degeaba. Sigur au acumulat puncte la Barbos pe 20 de ani și insurance la zbor pe 40”. 🙂

Aventurile lui Codin Maticiuc la Salonic. Toate ca toate, dar de unde luăm o priză?

”Anunța oamenii ca Tarom are întârziere 3 ore, FMM Tarom. Ma gândesc ca se decolează târziu din cauza vremii la București. Sun acolo. De unde?! Toate decolează normal doar al nostru a acumulat întârziere de nu știu unde, FMM Tarom. O singura priza in apartamentul plecări Salonic așa ca ma duc la butic sa bag la ei.”

Nicio șansă pentru Codin, n-a reușit să se înțeleagă cu vânzătoarea de la butic, dar dialogul este savuros:

–Excuse me, can i plug in my phone with you?

-Tzatziki tikanis moromu paracalo malaka?

-Plug in!

-Efharisto yazu feta?

Ma enervez, scot telefonul și fac semnul universal de f… 🙂 cu ceva care intra in altceva.

-Plug in, plug in!

-Tzatziki tikanis moromu paracalo malaka?

-Ei, du-te-n ma-ta.

Le aud la plecare pe vânzătoare cum se sfătuiau între ele:

-Barbouni, greek salad?!?

-Priză!

Aventurile lui Codin Maticiuc la Salonic. ”E un preot de-ăla pe mega-credință?”

Până la urmă, Codin Maticiuc află că priza poate fi descoperită în… baie. Și, ca un făcut, din gândurile negre este scos de același preot. Numai că prezența acestuia îi induce lui Codin Maticiuc o serie de întrebări retorice:

”Cum eram eu in gândurile astea negre și proaspăt ieșit din baie de la recharge îmi cad ochii pe preot care citea Biblia. Cum sa iau eu treaba asta? Semn rău? N-a mai citit-o in viața lui și a prins acum orele astea multe?! Semn bun? Ca e un preot d’ala pe mega-credință și acum o învața? Îl tine Dumnezeu sa termine lucrarea de la București sau îl cheamă la el sa-i explice unde a greșit și eu cad victima colaterală?!?”

Încă nu știm dacă au fost descoperite răspunsurile în timp ce Codin Maticiuc zbura către București. Cert este că – cu sau fără răspunsuri – aventuri vor mai exista… 🙂

