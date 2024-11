Averea Kamalei Harris, pe cale să explodeze! Câți bani va încasa dacă devine președintele SUA

Kamala Harris nu va avea mari surprize în ceea ce privește salariul dacă va câștiga cursa pentru fotoliul prezidențial de la Casa Albă. Acest lucru se datorează faptului că salariul prezidențial a rămas același de peste 20 de ani – ultima modificare a salariului Președintelui Statelor Unite avut loc în timpul Administrației Clinton.

La început, salariul președintelui fusese stabilit la 25.000 de dolari, sumă care, conform standardelor moderne, ar valora în banii de astăzi aproximativ 895.700 de dolari, conform unui calculator al inflației.

“Părinții fondatori” ai Statelor Unite vroiau să se asigure că existența unui salariu ar fi un factor motivant pentru ca președinții să nu fie tentați să se lase corupți.

În 2017, istoricul Douglas Brinkley a explicat pentru Wall Street Journal decizia “părinților fondatori” de a i se oferi un salariu lui George Washington, primul președinte, care era deja bogat:

„Ești ales, ai deja mai multe proprietăți și deci ești bogat, dar dacă, dintr-un motiv neprevăzut, o furtună îți distruge toate recoltele și acum ești falit și îndatorat, ai avea cel puțin bani din care să trăiești”.

Din 1789, salariul președintelui Statelor Unite a fost ajustat de cinci ori – în 1873, 1909, 1949, 1969 și 2001.

Un președinte nu poate primi o mărire de salariu în timpul mandatului în curs. Prin urmare, majoritatea majorărilor sunt un fel de cadou din partea președintelui care își încheie mandatul pentru președinții viitori.

Salariul președintelui este în prezent de 400.000 de dolari pe an, o sumă stabilită de Congres în 2001.

Înainte de aceasta, salariul președintelui fusese fixat la 200 000 de dolari timp de 30 de ani. Majorarea salarială a fost considerată adecvată în parte ca un simbol al respectului pentru ceea ce este una dintre „cele mai dificile, solicitante și importante funcții de pe fața Pământului”.

Pe lângă acest salariu, președintelui i se alocă 50.000 de dolari pentru cheltuieli, 19.000 de dolari pentru divertisment și i se oferă acces la un cont de călătorie neimpozabil în valoare de 100.000 de dolari.

Patru președinți au refuzat un salariu, fie integral, fie parțial. În schimb, au donat tot sau o parte din salariul lor.

• Donald J. Trump și-a donat salariul anual de 400 000 de dolari diferitelor departamente federale din 2017 până în 2020. Averea netă a lui Trump este de aproximativ 7 miliarde de dolari, ceea ce îl face cel mai bogat președinte din istorie.

• John F. Kennedy și-a donat salariul de 100 000 de dolari în scopuri caritabile. El a fost beneficiarul unui fond fiduciar de mai multe milioane de dolari. De asemenea, el și-a donat salariul în timp ce a servit 14 ani în Congres.

• Herbert Hoover și-a împărțit salariul între diverse organizații caritabile. A donat o parte din acesta personalului său. Averea netă a lui Hoover era de aproximativ 4 milioane de dolari în 1913.

• George Washington a vrut inițial să renunțe la salariul său de 25.000 de dolari. El a renunțat, de asemenea, la un salariu în timp ce era comandantul armatei americane.

Care este averea Kamalei Harris în prezent

În prezent, Harris are o avere de aproximativ 8 milioane de dolari (alături de soțul ei, Doug Emhoff, în vârstă de 60 de ani), conform estimărilor Forbes.

Vicepreședintele și-a dezvăluit în mod periodic veniturile și activele în formularele depuse la Biroul de etică guvernamentală.

Kamala Harris și-a petrecut cea mai mare parte a vieții lucrând “la stat”, începând ca procuror districtual în San Francisco, înainte de a fi procuror general al Californiei și apoi ca senator al SUA, înainte de a deveni co-echipiera președintelui Joe Biden la alegerile din 2020.

Harris a fost procuror districtual în San Francisco din 2004 până în 2010, câștigând aproximativ 200 000 de dolari pe an la sfârșitul mandatului său, potrivit Forbes. Când a devenit procuror general al Californiei, salariul ei a scăzut la 159.000 de dolari pe an.

Harris a fost aleasă în Senat în 2016, o funcție care vine cu un salariu de 174.000 de dolari pe an. Ca vicepreședinte, Harris câștigă 235.100 de dolari pe an.

Chiar dacă nu ar fi o sumă șocantă, potențiala promovare a Kamalei Harris ar veni cu o creștere substanțială a salariului. Președintele Statelor Unite primește 400.000 de dolari anual. Asta înseamnă că Harris ar putea câștiga aproape dublu ca președinte, comparativ cu perioada în care a fost vicepreședintă.

Averea Kamalei, din imobiliare, drepturi de autor și bunurile deținute la comun cu soțul

Cea mai mare parte a averii Kamalei nu provine din cariera sa politică, ci mai degrabă din proprietățile imobiliare din Los Angeles, din drepturile de autor pentru cărțile publicate și din bunurile pe care le deține la comun cu soțul ei, conform FORTUNE.

Kamala Harris a câștigat mai mult de 500.000 de dolari din drepturi de autor pentru cărțile pe care le-a scris – „Smart on Crime”, cartea pentru copii din 2019 “Superheroes are Everywhere” și volumul de memorii din 2019, “The Truths We Hold”.

Soțul Kamalei, Doug Emhoff, a fost avocat în domeniul divertismentului timp de trei decenii înainte de a renunța la o carieră profitabilă, unde câștiga peste un milion de dolari pe an, pentru își dedica timpul și energia pentru a o susține pe Kamala Harris.

Harris și Emhoff dețin împreună o casă în Los Angeles, cumpărată în 2012, a cărei valoare a crescut de la 1 milion de dolari la 4,4 milioane de dolari în 2021.

În plus, Harris și Emholff dețin între 2,9 și 6,6 milioane de dolari în investiții, numerar și fonduri de pensii, conform formularelor 2024 depuse în mai

Pensia, o raritate în America

Pentru președinții americani, un adevărat lux al funcției constă, de asemenea, într-un beneficiu de care din ce în ce mai puțini americani se bucură: o pensie

Harris are deja două pensii din perioada în care a făcut politică, în valoare de puțin sub un milion de dolari, conform Forbes. Dar, în caz că câștigă alegerile, Harris ar primi și pensia la care au dreptul toți foștii președinți, care este în prezent în valoare de 246 424 de dolari pe an. Legea foștilor președinți din 1958 garantează că președinții SUA sunt plătiți o pensie pe viață.

Congresul a adoptat această lege pentru a se ocupa de președintele Harry Truman, care a avut multe probleme financiare după ce a părăsit funcția.

După mandat: bani din discursuri, contracte pentru cărți, seriale și funcții în companii

Candidatura la funcția de președinte al Statelor Unite nu înseamnă automat că persoana care cîștigă se va îmbogăți. Deși, ca să fim corecți, niște bani serioși vin după ce mandatul se încheie, atunci când fostul președinte este invitat la întâlniri pentru a semna contracte pentru publicarea de cărți sau să țină discursuri de absolvire.

Conform celor mai recente cifre disponibile, Obama cerea până la 400.000 de dolari pentru un discurs, în 2017. Foștii președinți Bill Clinton și George W. Bush au cerut până la 200.000 de dolari și, respectiv, 70.000 de dolari (cifre ajustate să ia în calcul inflația).

Obama a câștigat 400.000 de dolari pe an în timpul mandatului – dar el și Michelle ar fi semnat un contract de carte în valoare de cel puțin 60 de milioane de dolari pe an după încheierea mandatului.

În 2017, Barack și Michelle Obama au semnat un contract de carte comun cu editura Penguin Random House în valoare de peste 60 de milioane de dolari. Fostul președinte publicase deja alte două cărți cu Penguin Random House, inclusiv memoriile sale „Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance”.

Înainte de contractul familiei Obama, recordul fusese deținut de Bill Clinton, care a primit aproximativ 14 milioane de dolari (sau aproximativ 21 de milioane de dolari în moneda de astăzi) pentru un contract de publicare de cărți după președinție.

Este demn de remarcat faptul că ambele contracte de carte se află încă în top 10 contracte de carte – din toate timpurile.

George W. Bush a primit, de asemenea, o sumă consistentă pentru contractul său de carte – 10 milioane de dolari – dar suma nu a fost un record.

În timp ce contractele de sponsorizări sunt în mod normal rezervate celebrităților, au început să câștige în popularitate și printre foștii politicieni.

În 2018, familia Obama a semnat un acord cu Netflix pentru a produce conținut pentru gigantul de streaming. Cel mai notabil, acest acord a dat naștere atât „American Factory”, cât și „Crip Camp”, care au primit recenzii pozitive, iar primul a câștigat chiar un Oscar.

În 2019, Spotify a anunțat un acord cu Higher Ground Productions, pentru un podcast de 9 episoade care a fost găzduit de Michelle Obama și l-a avut pe Barack Obama printre invitați.

Forbes a relatat că Bill Clinton a semnat un acord cu iHeartMedia pentru a produce un podcast care urma să aibă premiera în 2021. Acesta este al doilea acord de podcast pentru Clinton cu compania media.

Deși acest lucru este mai frecvent în rândul membrilor Congresului, foștii președinți ajung uneori să ocupe poziții în cadrul consiliilor de administrație ale unor companii.

În 2016, Washington Post a relatat că fostul președinte Bill Clinton a câștigat 18 milioane de dolari în calitate de cancelar onorific la o școală privată.

În perioada 2002-2009, Bill Clinton a fost consilier al prietenului și investitorului său, Ron Burkle. Se estimează că Clinton a câștigat peste 12 milioane de dolari în timp ce lucra cu Burkle.

(Citește și: În ce zile pică Revelionul și Crăciunul, în 2024? Câte zile libere se dau de la stat)