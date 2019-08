Averea lui Marcel Toader. Ce a lăsat în urmă afaceristul

Marcel Toader a fost mereu un om hotărât și nu a renunțat niciodată la afacerile sale, chiar dacă nu i-a mers întotdeauna așa cum se aștepta.

În trecut, Marcel Toader a avut două firme prin care îşi derula afacerile. La finalul anului 2017, datoriile primei firme erau aproape un milion de euro. Cea de a doua firmă avea la sfârşitul anului 2018 restanţe de 466 020 de lei, aproximativ 100 000 de euro. Adunându-le, deducem că Marcel Toader avea o gaură financiară de mai bine de un milion de euro.

De asemenea, sunt mulţi ani de când Marcel Toader avea probleme în blocul în care locuia. Administratorul îl acuza că nu a mai plătit întreţinerea de patru ani, adunând o datorie de aproximativ 35 000 de lei.

Mama lui Marcel Toader a aflat de la TV că fiul ei a murit

Mama afaceristului este devastată de durere și nu-și poate reveni din șocul suferit. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE DECLARAȚII ALE LUI MAXIMILIAN, FIUL LUI MARCEL TOADER)

“Eram sâmbătă după-amiază acasă şi m-a sunat nepoata. Am dat şi eu telefon după ce m-a sunat nepoata. A sunat, dar nu a răspuns nimeni. Am aşteptat puţin pentru că am crezut că mă sună. Am zis să dau drumul la televizor şi scria mare cu litere galbene, Marcel a făcut infarct şi a murit. Am aşteptat să apară şi al doilea scris, am zis că este adevărat. Am avut înţepături în tot corpul, am zis că nu se poate.