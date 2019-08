Primele declarații ale lui Maximilian, fiul lui Marcel Toader: ”M-a sunat cel mai bun prieten al lui şi mi-a spus că este vorba de un infarct şi când am ajuns era prea târziu”

Maximilian Toader este devastat de durere după pierderea suferită. Tânărul, însă, încearcă să găsească puterea de a trece prin aceste momente extrem de grele.

“De la tata am învăţat să nu las capul jos niciodată şi nu vreau să-l las nici acum. Este un moment foarte greu în viaţa mea. Datorită mesajelor prietenilor m-am emoţionat şi de asta am spus că sunt mândru de tata. M-a sunat cel mai bun prieten al lui şi mi-a spus că este vorba de un infarct şi când am ajuns era prea târziu. A fost dorinţa mea şi a bunicii să îl înmormântăm la Constanţa, alături de tatăl lui. Îmi găsesc puterea în prietenii mei, în familie, în mesaje. M-au uimit oamenii care au venit aici, la capelă”, a spus Maximilian Toader la TV.

Marcel Toader s-a stins din viață sâmbătă, 3 august, după ce a suferit un infarct, în timp ce se afla la masă cu un bun prieten. Medicii au făcut tot posibilul să îl salveze, resuscitându-l aproximativ o oră, însă nu au reușit să îl readucă la viață. (CITEȘTE ȘI: CE AVERTIZĂRI A PRIMIT MARCEL TOADER CHIAR ÎNAINTE SĂ MOARĂ!)

Omul de afaceri va fi înmormântat miercuri, 7 august, în satul Cumpăna, județul Constanța. Maximilian, fiul lui Marcel, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în urmă cu puțin timp, în care anunță că trupul tatălui său a fost depus la capela cimitirului Bellu, iar slujba de comemorare a început la ora 17:00.